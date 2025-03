Poudarki dneva:



13.00 V Rusiji strmoglavilo vojaško letalo Su-25

12.30 Rusija in Ukrajina med pogajanji nadaljujeta spopade

12.00 V Moskvi izbruhnil obsežen požar

10.30 V Rijadu potekajo pogovori med delegacijama ZDA in Rusije

9.10 Kibernetski napad na ukrajinske železnice

7.45 Ukrajinski obrambni minister pogovore v Rijadu označil za produktivne

6.30 V Savdski Arabiji danes novi pogovori o vojni v Ukrajini

V Rusiji je strmoglavilo vojaško letalo Su-25, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva.

"Letalo Su-25 je strmoglavilo 24. marca med načrtovanim vadbenim letom v Primorsku. Pilot se je katapultiral. Z mesta pristanka ga je evakuirala ekipa za iskanje in reševanje. Pilot ni v nevarnosti," so še navedli pri ministrstvu.

Dodali so še, da letalo ni bilo opremljeno s strelivom in je strmoglavilo na nenaseljeno območje. Foto: Shutterstock

Vzrok nesreče, ki ga sicer natančno še preiskujejo, naj bi bila tehnična okvara.

V senci ločenih pogovorov delegacije ZDA s predstavniki Ukrajine in Rusije vojski obeh držav nadaljujeta napade z droni. Ponoči sta obe strani poročali o sestrelitvi več deset brezpilotnih letalnikov. Spopadi se nadaljujejo tudi vzdolž fronte.

Ukrajinske sile so po lastnih navedbah uničile 57 ruskih dronov. Rusko obrambno ministrstvo medtem danes navaja podatke o 28 sestreljenih ukrajinskih brezpilotnikih.

Obe strani poročata tudi o uspehih z obmejnih območij, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajina trdi, da je z raketnim napadom na letališče v Belgorodu uničila štiri ruske vojaške helikopterje. Ruske sile pa naj bi znova prevzele nadzor nad več kilometri državne meje, kar kaže na nadaljnje umikanje ukrajinskih vojakov iz Kurska.

Na vzhodu Ukrajine so se v preteklem dnevu najintenzivnejše bitke še vedno bile za mesto Pokrovsk, je razvidno iz dnevnega poročila ukrajinskega generalštaba. To sicer poroča o aktivnih spopadih vzdolž fronte.

V elitnem stanovanjskem kompleksu Roza Rossa v središču Moskve je izbruhnil požar, poročajo na družbenih omrežjih.

Ogenj je zajel ostrešje in zgornja nadstropja objekta.

🇷🇺 A fire has broken out at Roza Rossa, a high-end residential complex in central Moscow.



The flames have spread across the roof and upper levels of the structure.



Cause of the fire remains undetermined, and details regarding potential casualties are still being confirmed. pic.twitter.com/ZkOV6AoPvd