Ruske in ukrajinske sile so v petek zvečer sestrelile več deset dronov, ki sta jih nad ozemlje Rusije oziroma Ukrajine poslala Kijev in Moskva. Po podatkih Kijeva so bili v ruskem napadu v mestu Zaporožje ubiti najmanj trije ljudje, 12 jih je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem obiskal Pokrovsk v Donecku.

Poudarki dneva:



13.00 Ukrajina in Rusija nadaljujeta napade z droni

Zelenski je na družbenem omrežju X danes sporočil, da je obiskal vojake v Pokrovsku, ključnem mestu v doneški regiji, ki ga že več mesecev oblegajo ruske sile.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je sporočil, da je obiskal poveljniško mesto tamkajšnje bojne skupine in se srečal s poveljniki linije brezpilotnih letal, "ki združuje najboljše enote brezpilotnih sistemov ukrajinskih oboroženih sil". Seznanili so ga s potekom obrambe mesta in razmerami, podelil pa je tudi več državnih odlikovanj, je še zapisal na družbenem omrežju in objavil videoposnetek obiska.

Ukrajinske zračne sile so pred tem na družbenem omrežju Telegram danes sporočile, da so ruske sile v petek zvečer v več delih Ukrajine izvedle napade s 179 brezpilotnimi letali, od katerih so jih sestrelili sto, 63 pa jih je padlo na nenaseljenih območjih. V enem od napadov z droni pa so bili v petek zvečer v mestu Zaporožje na jugu države ubiti najmanj trije ljudje, 12 jih je bilo ranjenih.

Guverner mesta Ivan Fedorov je sporočil, da so bili ubiti trije člani iste družine – oče in mati ter njuna 14-letna hči –, ko je dron strmoglavil na njihovo hišo. Med ranjenimi je tudi devetmesečni dojenček, so sporočile ukrajinske oblasti.

Rusko obrambno ministrstvo pa je na Telegramu sporočilo, da je ruska zračna obramba v petek zvečer sestrelila 47 ukrajinskih brezpilotnih letal nad osmimi regijami države ter Črnim in Azovskim morjem.

Na območju ukrajinske regije Doneck, ki je pod nadzorom ruskih sil, pa je bilo po poročanju ruskih tiskovnih agencij v petek zvečer v napadih z brezpilotnimi letali ranjenih najmanj šest ljudi. V Rostovu na jugu Rusije sta bili poškodovani dve osebi.

Državi napade nadaljujeta pred začetkom ponedeljkovih pogovorov v Savdski Arabiji o končanju tri leta trajajoče vojne v Ukrajini. Predstavniki ZDA se bodo ločeno sestali z rusko in ukrajinsko delegacijo. Ukrajinski predstavniki so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali, da upajo vsaj na dogovor o delni prekinitvi ognja, v okviru katere bi ustavili zračne in pomorske napade.

Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč zavrnil ameriško-ukrajinski predlog o popolni in brezpogojni prekinitvi ognja in namesto tega predlagal 30-dnevno ustavitev napadov na energetsko infrastrukturo. Popolno prekinitev ognja pa je pogojil z ustavitvijo oboroževanja ukrajinskih sil.