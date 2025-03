Ključni poudarki dneva:



16.47 Nemčija bo Ukrajini namenila ogromno nove pomoči

V Nemčiji je parlamentarni odbor za proračun danes odobril tri milijarde evrov vreden sveženj dodatne vojaške pomoči za Ukrajino za letos in 8,3 milijarde evrov za prihodnja štiri leta.

Po navedbah tiskovnega predstavnika vlade Steffena Hebestreita je Nemčija za pomoč Ukrajini od začetka ruskega napada na državo namenila več kot 44 milijard evrov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nemški parlamentarni odbor je dal zeleno luč predlogu vlade. S tem so se sprostile dodatne tri milijarde evrov za letošnje leto ob že potrjenih štirih milijardah evrov in do 8,3 milijarde evrov za obdobje od leta 2026 do leta 2029.

"Sveženj je bil usklajen z industrijo in Ukrajino ter lahko zdaj hitro zagotovi potreben material," je odločitev komentiral poslanec socialdemokratov (SPD) Andreas Schwarz. Prepričan je, da s tem nemški parlament izpolnjuje svoje obljube in krepi Ukrajino.

O svežnju pomoči in načinu financiranja se je sicer pred predčasnimi volitvami v februarju že dolgo razpravljalo, a se strankam ni uspelo uskladiti glede načina financiranja.

V skladu z zakonom mora odbor za proračun odobriti nenačrtovane izdatke, ki presegajo sto milijonov evrov. Sveženj pomoči za Ukrajino spada v ta okvir, poroča dpa. Potrditev je sicer olajšalo tudi sprejetje zgodovinskega finančnega svežnja za obrambo, infrastrukturo in okolje, ki ga je v torek odobril bundestag.

11.42 Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi

Ruske sile so ponoči več regij v Ukrajini napadle z brezpilotnimi letalniki. Med tarčami je bilo tudi mesto Odesa, eksplozije in požar pa so zaznali tudi na ruski merilno-regulacijski postaji za plin v obmejni regiji Kursk. Ruska stran za napad obtožuje Ukrajino, ki obtožbe zanika.

Ukrajinska zračna obramba je med obsežnimi nočnimi napadi prestregla 114 ruskih dronov, še 81 pa se jih je po navedbah vojske izgubilo, poročajo tuje tiskovne agencije in ukrajinski mediji. Skupno naj bi Rusija v napadu uporabila 214 dronov in več vodenih izstrelkov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v luči napadov na družbenih omrežjih pozval k nadaljevanju pritiska na Rusijo. "Pritisk na Rusijo, strožje sankcije in močnejša obrambna podpora naši državi so tisto, kar utira pot do konca tovrstnega nasilja in ruskega podaljševanja vojne," je zapisal.

Ruske sile so napadle ukrajinsko civilno in energetsko infrastrukturo v regijah Odesa, Hmelnicki, Zaporožje, Sumi in Kijev.

V Zaporožju je bilo ranjenih najmanj šest ljudi, med njimi štiriletni deček, je na omrežju Telegram sporočil guverner te ukrajinske regije Ivan Fedorov.

V napadu na Odeso so bili ranjeni trije ljudje, je sporočil tamkajšnji guverner Oleh Kiper. Po njegovih besedah je bil v času napada v mestu češki predsednik Petr Pavel, s katerim sta se sestala v četrtek. "To je še en opomin za ves svet: vojna se nadaljuje in Ukrajina se še naprej bori," je zapisal na Telegramu.

O eksplozijah in požarih poročajo tudi na ruski strani, natančneje na merilno-regulacijski postaji za plin Sudža v ruski obmejni regiji Kursk, kamor so avgusta lani vdrle ukrajinske sile, ter v skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, kjer naj bi ukrajinski brezpilotnik že drugič v treh dneh zanetil požar.

Postaja Sudža, ki leži tik ob meji z Ukrajino, je bila do pred kratkim ena od zadnjih točk za prenos ruskega zemeljskega plina v Evropo. Rusija za napad nanjo obtožuje ukrajinske sile, medtem ko v Kijevu obtožbe označujejo za neutemeljene.

Novi napadi potekajo kljub dogovoru o 30-dnevni prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo, ki sta ga pred kratkim načeloma potrdila tako Moskva kot Kijev. Pogajalci obeh strani se bodo v ponedeljek v Savdski Arabiji ločeno sestali s predstavniki ZDA in se pogovarjali o tem, kako doseči konec spopadov.

9.54 Trump v kratkem pričakuje podpis dogovora z Ukrajino glede redkih zemelj

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek dejal, da bodo z Ukrajino v kratkem podpisali dogovor o redkih zemljah. Izjavo je podal ob podpisovanju izvršnega ukaza o krepitvi ameriškega pridobivanja redkih zemelj, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Podpisujemo tudi sporazume na različnih lokacijah za dostop do redkih zemelj in mineralov ter številnih drugih stvari po vsem svetu, zlasti pa v Ukrajini," je dejal Trump.

Trump že dlje časa pritiska na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj podpiše dogovor, s katerim bi ZDA v zameno za podporo dobile dostop do redkih zemelj v Ukrajini.

Na ozemlju Ukrajine naj bi bilo pet odstotkov svetovnih virov mineralov, med drugim železa, mangana, titana, litija in urana. Čeprav ima Ukrajina kar nekaj redkih zemelj, kar je ozka klasifikacija za 17 težkih kovin, ki veljajo za strateške surovine, teh doslej še niso komercialno izkoriščali, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Sprva je bilo sicer načrtovano, da bi dogovor podpisali že prejšnji mesec, ko je bil Zelenski na obisku v Washingtonu. A takrat je v Ovalni pisarni Bele hiše izbruhnil spor, zaradi katerega je Trump ukrajinsko delegacijo prosil, naj odide.

Trump želi okrepiti pridobivanje redkih zemelj in ameriški dostop do njih. V luči tega je v četrtek podpisal izvršni ukaz, s katerim se bo povečala njihova proizvodnja v ZDA. Ukaz se sklicuje na izredna pooblastila za okrepitev domačega pridobivanja teh materialov in zmanjšanje odvisnost ZDA od tujih dobaviteljev.

9.29 Rusi z brezpilotniki udarili po Odesi

Rusija je z brezpilotnimi letali tipa šahed napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine le nekaj ur po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump izrazil optimizem glede konca vojne. Ranjene so bile tri osebe. Mirovna pogajanja se bodo nadaljevala v ponedeljek.

Podpredsednica ukrajinske vlade Julija Sviridenko je izrazila ogorčenje nad napadi na civiliste v najgosteje naseljenih predelih in uničevanjem infrastrukture.

Last night, as the civilized world observed from a safe distance, Russians tried to destroy our city of Odesa.



In an immense attack, dozens of Shahed drones targeted shopping malls, residential buildings, and civilians in the most populous areas of the city. pic.twitter.com/lLL9FhR5m8 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) March 21, 2025

"Kar dobro nam gre v zvezi s tem," pa je v zvezi s pogovori o delni prekinitvi ognja za CNN v četrtek izjavil Trump.

Ruski napadi na Ukrajino ne ponehajo kljub njihovi propagandi, je na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iz dneva v dan, iz noči v noč nas napadajo z droni in raketami. Z vsako izstrelitvijo svetu kažejo svoj odnos do miru, je dodal.