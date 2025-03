"Prihodnji četrtek bo v Parizu potekal vrh koalicije voljnih, ki se ga bo udeležil predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski," je po vrhu EU povedal Macron. Dogodek je obenem napovedal v objavi na družbenem omrežju X.

Kot je dejal, bo vrh koalicije voljnih sledil srečanju s poveljniki generalštabov evropskih držav in držav Nata v Parizu pretekli teden ter srečanju visokih vojaških predstavnikov koalicije voljnih, ki ga je v četrtek gostil britanski premier Keir Starmer.

Next Thursday in Paris, we will hold a summit of the coalition of volunteers in the presence of President @ZelenskyyUa.



This meeting follows last week’s gathering of military chiefs of staff in Paris and today’s meeting of operational deputy chiefs in London.



We will finalise…