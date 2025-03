Najnevarnejše orožje Rusije: je Ukrajina našla način, kako ga onemogočiti? #video

Ukrajina je po skoraj letu dni neuspešnega iskanja rešitev za obrambo proti ruskim tako imenovanim jadralnim bombam, ki so ukrajinski vojski na fronti zadale serijo hudih udarcev in izgub, uničevale ukrajinska mesta ter Rusom omogočile hitrejše osvajanje ukrajinskega ozemlja, vendarle našla način, kako izničiti njihovo uničevalno učinkovitost, poroča nemški časnik Der Spiegel.

Ruske jadralne ali drsne bombe so se na fronti v Ukrajini in v regiji Kursk, kamor je ukrajinska vojska vdrla lani avgusta, od konca leta 2023 do konca leta 2024 izkazale kot dejavnik, ki je jeziček na tehtnici, kar zadeva ozemeljsko napredovanje na vzhodu Ukrajine, občutno nagnil na stran Rusije.

Neeksplodirana ruska jadralna bomba fab-500. Gre za vrsto jadralne bombe, ki nosi 500 kilogramov eksploziva. Rusija sicer uporablja še bistveno težje jadralne bombe tipa fab-1500, ki nosijo kar poldrugo tono eksploziva. Foto: Guliverimage

Jadralne bombe so konvencionalne letalske bombe, ki imajo nameščena krilca, ki povečajo njihov domet, opremljene pa so tudi s satelitsko navigacijo, ki jih do cilja vodi zelo natančno. Ker nimajo lastnega pogona, temveč se pri doseganju tarč zanašajo zgolj na vzgon, ki ga ustvarjajo krilca, nimajo toplotnega podpisa, kar pomeni, da jih klasični sistemi protizračne obrambe ne morejo zaznati in prestreči.

Jadralne bombe so zaradi natančnosti, nezaznavnosti in predvsem zaradi količine eksploziva – nosijo ga lahko tudi do 1.500 kilogramov – kar poldrugo leto veljale za enega največjih strahov Ukrajine. Rusija jih je sprva uporabljala za razbijanje utrjenih položajev v pomembnih mestih na fronti, kot sta bila Bahmut in Avdijka, kasneje pa tudi za napade na ukrajinska mesta. Na Harkov je Rusija samo v juniju 2024 odvrgla več kot 700 jadralnih bomb.

Našli so način, da jih preusmerijo drugam

Kot piše nemški Der Spiegel, so Ukrajinci v zadnjem obdobju iznašli protiukrepe za obrambo pred ruskimi jadralnimi bombami in njihov uničevalni potencial zmanjšali do te mere, da napadi s to vrsto eksploziva, sicer odgovornega za mnoge ukrajinske žrtve in lanske izgube ozemlja na vzhodu države, postajajo vse bolj nepraktični.

Vojaški strokovnjak Thomas Withington z Royal United Services Institute, možganskega trusta za obrambo in varnost s sedežem v Londonu, je za nemški časnik dejal, da podrobnosti ukrajinskega odvračanja ruskih jadralnih bomb niso znane, a gre skoraj zagotovo za motnje satelitskih signalov, ki jadralne bombe vodijo do tarč.

Rusija je uničevalne jadralne bombe najprej začela uporabljati za napade na utrjene ukrajinske položaje v ključnih mestih na fronti, kot sta bila Bahmut (na fotografiji) in Avdijka. Foto: Guliverimage

Ukrajinci so po besedah Withingtona najverjetneje našli način, kako prestreči signal, prek katerega ruske bombe komunicirajo s satelitom, in satelitski sprejemnik na bombi prepričati v sprejetje novega signala, ki bombo preusmeri tako, da ne zadene svojega cilja.

Jadralne bombe, ki jih ima v svojem arzenalu Zahod, sicer uporabljajo šifriran signal, ki bi onemogočil tako manipulacijo, opozarja Withington. Ali Rusija ne uporablja šifriranega signala ali nima tovrstne tehnologije ali pa so Ukrajinci morda razbili šifro, po njegovih besedah ni znano.

Kot še piše Der Spiegel, se po navedbah ruskih vojaških blogerjev iz ruskega bojnega letalstva v zadnjem obdobju slišijo vse pogostejše pritožbe, da je za doseganje ciljev zdaj potrebnih veliko več jadralnih bomb in več poletov ruskih vojaških letal, kar na daljši rok morda ne bo več vzdržno.

Raketni sistemi ATACMS velja za eno od orožij, ki je močno vplivalo na potek vojne v Ukrajini in jeziček na tehtnici nagnilo na ukrajinsko stran. Foto: Reuters

Rusija je novembra lani število napadov z jadralnimi bombami sicer močno zmanjšala tudi zaradi odločitve nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, da Ukrajini dovoli uporabo raket ATACMS za napade na cilje globoko na ruskem ozemlju. Zaradi tega je morala Rusija svoja vojaška letala, ki so izvajala napade z jadralnimi bombami, predvsem bombnike, umakniti dlje od meje z Ukrajino, s tem pa se je zmanjšalo tudi število njihovih misij.