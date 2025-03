Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes zmanjšal pričakovanja o hitri rešitvi konflikta v Ukrajini z besedami, da se pogovori šele začenjajo in da so pred vpletenimi "zahtevna pogajanja". "Smo šele na začetku poti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal za rusko državno televizijo.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



14.15 Kremelj napoveduje zahtevna pogajanja o Ukrajini

12.20 Trumpov odposlanec pred nadaljevanjem pogajanj naklonjeno o Putinu

8.40 Ruske sile pred nadaljevanjem pogajanj znova napadle Kijev

Delegaciji iz Rusije in Ukrajine naj bi v naslednjih 48 urah v Savdski Arabiji imeli ločene pogovore s predstavniki ZDA, katerih predsednik Donald Trump pritiska k hitremu končanju več kot tri leta trajajočih spopadov v Ukrajini.

Peskov je povedal, da obstaja veliko odprtih vprašanj in "odtenkov" o tem, kako bi se lahko uveljavila morebitna prekinitev ognja.

Po njegovih besedah bo glavni poudarek Rusije v njenih pogovorih z ZDA na možni obnovitvi dogovora o žitu iz leta 2022, ki je zagotovil varno plovbo za ukrajinski kmetijski izvoz po Črnem morju. "V ponedeljek nameravamo razpravljati predvsem o dogovoru predsednika Putina o nadaljevanju t. i. pobude za Črno morje. Naši pogajalci bodo pripravljeni razpravljati o odtenkih tega problema," je dejal.

Odposlanec predsednika ZDA Donalda Trumpa za Bližnji vzhod Steve Witkoff je ruskega predsednika Vladimirja Putina pred nadaljevanjem pogajanj označil za zaupanja vrednega človeka. V pogovoru z desničarskim voditeljem Tuckerjem Carlsonom je povedal, da se mu Putin ne zdi "slab človek", temveč "veliki" voditelj, ki želi končati vojno v Ukrajini.

"Všeč mi je bil. Mislim, da je bil odkrit z menoj," je Witkoff povedal v pogovoru, ki je bil objavljen v petek. Foto: Reuters

Prejšnji teden se je v Moskvi več ur srečeval s Putinom in potem ameriškim medijem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal, da so bili pogovori - ki so vključevali tudi razprave o možnostih za končanje ruske vojne v Ukrajini - konstruktivni in "temelječi na rešitvah".

Ruski voditelj naj bi mu med drugim povedal, da je molil za "prijatelja" ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ko je bil ta julija lani na republikanski konvenciji v Pensilvaniji tarča streljanja.

"Mislim, da ni slab človek. To je zapletena situacija, ta vojna in vse sestavine, ki so pripeljale do nje," je še povedal Trumpov odposlanec.

Po njegovih besedah je Putin naročil "čudovit portret predsednika Trumpa pri vodilnem ruskem umetniku" in naložil Witkoffu, da ga odnese predsedniku v ZDA.

Odposlančev slavospev ruskemu predsedniku, ki je v očeh ZDA prej dolgo veljal za avtokratskega nasprotnika, podčrtuje dramatičen preobrat v pristopu Washingtona do Kremlja, odkar je Trump začel svoj drugi predsedniški mandat.

Witkoff je še povedal, da so pred ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim zahtevne odločitve. "Je v zelo, zelo težkem položaju, vendar se spopada z jedrsko državo. Zato mora vedeti, da bo pristal na dnu. Zdaj je najboljši čas, da sklene posel," je dejal.

Načrt več evropskih držav z Združenim kraljestvom in Francijo na čelu za vzpostavitev mednarodnih sil v podporo prekinitvi ognja v Ukrajini je označil za postavljanje. Ideja po njegovih ocenah temelji na "poenostavljenem" pojmovanju britanskega premierja Keira Starmerja in drugih evropskih voditeljev, ki mislijo, da "moramo biti vsi kot Winston Churchill", navaja BBC.

V savdski Džedi naj bi se v ponedeljek nadaljevala rusko-ameriška pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Potekali naj bi tudi pogovori predstavnikov Ukrajine in ZDA.

Witkoffove izjave so bile podane v sproščenem vzdušju. Carlson je kontroverzna nekdanja zvezda konservativne televizije Fox News, ki je lani tudi opravil prizanesljiv intervju s Putinom.

Ruske sile so v nočnem napadu z droni v Kijevu ubile najmanj tri ljudi, še deset je ranjenih, so danes sporočile mestne oblasti. Vojna se pred nadaljevanjem pogajanj o premirju tako ne umirja. O novih napadih poročajo tudi iz Harkova in Zaporožja ter iz Rusije.

Kijevske oblasti so sporočile, da so brezpilotni letalniki poškodovali več blokov, opozorilo pred nevarnostjo raketnega napada pa je bilo v veljavi več kot pet ur, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med smrtnimi žrtvami je petletni otrok, je sporočil vodja kijevske vojaške uprave Tejmur Tkačenko.

Ponoči je bila znova dejavna tudi ruska zračna obramba, ki je sestrelila 59 ukrajinskih dronov, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi.

Državi napade nadaljujeta pred začetkom ponedeljkovih pogovorov v Savdski Arabiji o končanju tri leta trajajoče vojne. Predstavniki ZDA se bodo ločeno sestali z rusko in ukrajinsko delegacijo. Ukrajinski predstavniki upajo vsaj v dogovor o delni prekinitvi ognja, v okviru katere bi ustavili zračne in pomorske napade.