Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini, pri čemer sta bila ubita dva človeka v regiji Zaporožje, so danes sporočile lokalne oblasti. Tarča napadov je bila tudi Rusija. Ukrajinski napadi na Rusijo niso terjali žrtev, so pa povzročili škodo na infrastrukturi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

8.00 V ruskih napadih na Ukrajino dva mrtva

49-letni moški in 48-letna ženska sta bila ubita v napadu z dronom na njun dom v kraju Vilniansk, je na Telegramu zapisal vodja vojaške uprave v regiji Ivan Fedorov. Dodal je, da je bil v ločenem napadu v regiji ranjen 14-letnik.

Tarča napadov je bila tudi Rusija. Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi je zračna obramba ponoči sestrelila 38 ukrajinskih dronov, večinoma nad regijami Brjansk, Belgorod in Lipeck, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Župan Belgoroda Valentin Demidov je danes sporočil, da je bila v ukrajinskem napadu poškodovana infrastruktura, zaradi česar je bila v nekaterih delih mesta prekinjena oskrba z elektriko, vodo in ogrevanjem.