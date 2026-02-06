Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
6. 2. 2026,
8.05

droni infrastruktura vojska napad Rusija Ukrajina

Vojna v Ukrajini

V ruskih napadih na Ukrajino dva mrtva

Na. R., STA

Novi medsebojni napadi so sledili mirovnim pogovorom ruskih in ukrajinskih pogajalcev v Abu Dabiju.

Novi medsebojni napadi so sledili mirovnim pogovorom ruskih in ukrajinskih pogajalcev v Abu Dabiju.

Foto: Guliverimage

Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini, pri čemer sta bila ubita dva človeka v regiji Zaporožje, so danes sporočile lokalne oblasti. Tarča napadov je bila tudi Rusija. Ukrajinski napadi na Rusijo niso terjali žrtev, so pa povzročili škodo na infrastrukturi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

49-letni moški in 48-letna ženska sta bila ubita v napadu z dronom na njun dom v kraju Vilniansk, je na Telegramu zapisal vodja vojaške uprave v regiji Ivan Fedorov. Dodal je, da je bil v ločenem napadu v regiji ranjen 14-letnik.

Tarča napadov je bila tudi Rusija. Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi je zračna obramba ponoči sestrelila 38 ukrajinskih dronov, večinoma nad regijami Brjansk, Belgorod in Lipeck, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Župan Belgoroda Valentin Demidov je danes sporočil, da je bila v ukrajinskem napadu poškodovana infrastruktura, zaradi česar je bila v nekaterih delih mesta prekinjena oskrba z elektriko, vodo in ogrevanjem.

droni infrastruktura vojska napad Rusija Ukrajina
