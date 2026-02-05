Ukrajinski in ruski pogajalci ob posredovanju ZDA danes nadaljujejo pogovore v Abu Dabiju, na katerih si prizadevajo najti rešitev za končanje vojne v Ukrajini. Vodja ukrajinske delegacije Rustem Umerov je sporočil, da se bodo ti odvijali v enaki obliki kot prvi dan. Ruska stran pa je poročala o napredku v pogovorih.

Poudarki dneva:



9.30 Ruska stran ob začetku drugega dne pogovorov v Abu Dabiju poroča o napredku

"Drugi dan pogovorov v Abu Dabiju se je začel. Delamo v enakih formatih kot včeraj: tristranska posvetovanja, delo v skupinah in nato usklajevanje stališč," je dejal glavni ukrajinski pogajalec Umerov.

Rusija pa je danes sporočila, da je v pogovorih prišlo do napredka. "Nedvomno je napredek, stvari se premikajo v dobro, pozitivno smer," je za državne medije povedal odposlanec ruskega predsednika Kiril Dmitrijev. Hkrati je evropskim državam znova očital poskuse, da "bi ovirale ta proces", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanji ukrajinski obrambni minister je pred tem ob začetku dvodnevnih pogovorov ponovil, da si Kijev prizadeva za pravičen in trajen mir. Iz Moskve pa so sporočili, da se bo vojna nadaljevala, dokler Ukrajina ne bo pristala na njihove pogoje. Foto: Reuters

Rusija je tako kljub pogajanjem minulo noč nadaljevala napade na Ukrajino. V napadu z droni na Kijev sta bili ranjeni ženski, je na Telegramu sporočila policija. Droni so zadeli okrožje Solomjanka v zahodnem delu prestolnice in poškodovali več stanovanjskih blokov.

Poročali so tudi o škodi v drugih delih prestolnice. Med drugim so bile zadete stanovanjske stavbe in veliko parkirišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kijev je bil v zadnjih tednih pogosto tarča ruskih zračnih napadov. Rusija je po krajši prekinitvi ta teden tudi obnovila napade na energetsko infrastrukturo in številni prebivalci so še vedno brez elektrike in ogrevanja, medtem ko temperature ostajajo krepko pod lediščem.