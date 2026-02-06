Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
6. 2. 2026,
6.35

Dogodki v ZDA

Trump za nov jedrski sporazum z Rusijo

Trump Putin | Trump je za New York Times dodal, da bi morali verjetno vključiti še kakšne druge jedrske države. | Foto Reuters

Trump je za New York Times dodal, da bi morali verjetno vključiti še kakšne druge jedrske države.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek na svojem družbenem omrežju Truth Social pozval k novemu sporazumu o omejevanju jedrskega orožja z Rusijo, potem ko je isti dan potekla veljavnost pogodbe Novi Start iz leta 2010, ki je omejevala število strateških bojnih jedrskih konic ZDA in Rusije.

"Namesto da podaljšamo sporazum Novi Start (slabo izpogajan sporazum ZDA, ki je poleg vsega drugega tudi grobo kršen), bi morali naši jedrski strokovnjaki pripraviti nov, izboljšan in posodobljen sporazum, ki bo veljal še dolgo v prihodnosti," je zapisal Trump, ki si želi, da bi se temu pridružila tudi Kitajska, vendar ta to zavrača.

Trump je v odgovoru na vprašanje 8. januarja za časnik New York Times izjavil, da ga iztek pogodbe Novi Start ne skrbi. "Če poteče, pač poteče. Sklenili bomo boljšo pogodbo," je dejal in vztrajal, da bi morala biti v vsako prihodnjo pogodbo vključena Kitajska, ki ima po navedbah časnika najhitreje rastoče zaloge jedrskega orožja na svetu.

Na vprašanje, ali sta se Washington in Moskva dogovorila, da bosta spoštovala pogoje poteklega sporazuma Novi Start, dokler se ne dogovorijo o novem sporazumu, je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt v četrtek odgovorila, da se, kolikor ona ve, nista nič dogovorila.

Skupina nekdanjih visokih uradnikov za nadzor nad orožjem iz vsega sveta je v četrtek pozvala ZDA in Rusijo, naj se kot prvi korak vsaj dogovorita, da bosta še naprej spoštovali omejitve iz poteklega sporazuma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že v sredo je ameriški državni sekretar Marco Rubio dejal, da nadzor nad orožjem ni mogoč brez vključitve Kitajske. Kitajsko zunanje ministrstvo pa je v četrtek sporočilo, da Peking v tej fazi ne bo sodeloval v pogajanjih o jedrski razorožitvi.

ZDA in Rusija nadzorujeta več kot 80 odstotkov svetovnih jedrskih konic. Kitajske zaloge od leta 2023 rastejo za približno sto novih konic na leto, skupaj pa naj bi jih Peking premogel 600, navaja Stockholmski mednarodni inštitut za raziskave miru. Francija in Velika Britanija naj bi imeli skupaj sto konic, potem so tu še Indija, Pakistan, Severna Koreja in Izrael.

