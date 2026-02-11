Na vzhodu Ukrajine v ruskem napadu umrli štirje ljudje

V ruskem napadu na vzhodu Ukrajine so bili ubiti štirje ljudje, od tega trije otroci, so danes sporočile regionalne oblasti. Napad se je zgodil v mestu Bohoduhiv v regiji Harkov, kjer je ruska vojska v zadnjem času okrepila napade, zlasti na prometno in energetsko infrastrukturo.

V napadu so po navedbah regionalnega guvernerja Olega Sinegubova umrli dva eno leto stara fanta in dveletna deklica, poleg njih pa v isti hiši še 34-letni moški. V napadu sta bili ranjeni še 74-letna ženska in 35-letna nosečnica, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še sporočil na Telegramu.

V Bohoduhivu, ki leži v regiji Harkov na vzhodu države, sta bila že v ponedeljek v ruskem napadu ubita ženska in desetletni otrok.

Rusija izvaja vsakodnevne napade na Ukrajino, od koder redno poročajo o žrtvah med civilisti. Glede na poročilo misije ZN za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini iz januarja jih je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 ubitih okoli 15 tisoč.

Ukrajinski in ruski predstavniki se pod pokroviteljstvom ZDA pogajajo o končanju vojne. Strani sta se pretekli teden dogovorili za izmenjavo vojnih ujetnikov, dogovora o končanju konflikta pa še ni na vidiku.