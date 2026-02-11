Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Obrambni ministri EU o evropski varnosti in podpori Ukrajini

Ministri za obrambo bodo razpravljali o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti in izvajanju temu namenjenih pobud, ki jih je EU sprejela v lanskem letu.

Ministri za obrambo bodo razpravljali o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti in izvajanju temu namenjenih pobud, ki jih je EU sprejela v lanskem letu.

Foto: Ana Kovač

Obrambni ministri držav članic Evropske unije bodo danes v Bruslju razpravljali o krepitvi evropske varnosti spričo vse bolj negotovih geopolitičnih razmer in nadaljnji podpori Ukrajini.

Ministri za obrambo, med njimi slovenski minister Borut Sajovic, bodo v razpravi o vplivu geopolitičnih sprememb na evropsko varnost med drugim po pričakovanjih govorili o novi evropski varnostni strategiji, pripravo katere je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Ministri o krepitvi obrambnih zmogljivosti EU

Pričakovati je, da bodo razpravljali tudi o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti in izvajanju temu namenjenih pobud, ki jih je EU sprejela v lanskem letu.

O tem bodo govorili, potem ko so se po nedavni zaostritvi odnosov z ZDA, povezanih z njenimi težnjami po prevzemu danskega avtonomnega ozemlja Grenlandije, zvrstili pozivi k okrepitvi evropske obrambe.

Nadaljnjo financiranje Ukrajine

Druga osrednja tema zasedanja obrambnih ministrov bo nadaljnja podpora Ukrajini, predvsem v luči mirovnih pogajanj med Kijevom in Moskvo pod okriljem ZDA. Med drugim se bodo osredotočili na prispevek EU k varnostnim zagotovilom za Ukrajino in financiranje vojaške pomoči Kijevu v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila Evropske unije.

Države članice so se o pogojih financiranja dogovorile pretekli teden, danes pa bo o izhodišču za pogajanja o posojilu na plenarnem zasedanju v Strasbourgu glasoval še Evropski parlament. Nato bodo sledila pogajanja med institucijama.

Večina obrambnih ministrov članic unije se bo v četrtek udeležila še ministrskega zasedanja zveze Nato, ki bo prvo po zaostritvi transatlantskih odnosov zaradi Grenlandije. Teme zasedanja bo danes na novinarski konferenci predstavil generalni sekretar zavezništva Mark Rutte.

