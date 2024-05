V Rusiji in Ukrajini novi napadi in smrtne žrtve

V ukrajinskih napadih z droni v ruski obmejni regiji Belgorod in obstreljevanju mesta Gorlivka v regiji Doneck sta bili ubiti dve osebi, so danes sporočile lokalne oblasti. Sedem ljudi je bilo ubitih tudi v ruskem napadu v regiji Harkov, od koder so od 10. maja po začetku okrepljene ruske ofenzive evakuirali skoraj 11.000 ljudi.

Ukrajinske sile so obstreljevale mesto Gorlivka v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, ki je že skoraj desetletje pod nadzorom ruskih separatistov. Po besedah tamkajšnjih proruskih oblasti je bil v napadu ubit civilist, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na severu države ob meji z Rusijo pa so Ukrajinci izvedli napad z dronom na vas Krasni Vostok v ruski regiji Belgorod, pri čemer je bilo po besedah lokalnega guvernerja uničeno prvo nadstropje hiše, kjer so kasneje pod ruševinami odkrili truplo stanovalke.

Ruske oblasti so ukrajinsko vojsko že večkrat obtožile namernih napadov na civiliste, kar v Kijevu zanikajo in trdijo, da njihove sile napadajo le vojaške cilje.

V ruskem obstreljevanju ubita ena oseba, šest je ranjenih

Medtem se nadaljujejo ruski napadi v regiji Harkov na severu Ukrajine, kjer je Rusija pred 14 dnevi začela okrepljeno kopensko ofenzivo. Po navedbah Kremlja so jo sprožili s ciljem "vzpostavitve varnostnega območja" za preprečevanje prihodnjih ukrajinskih napadov čez mejo v ruski regiji Belgorod.

V današnjem ruskem obstreljevanju istoimenske prestolnice regije Harkov je bilo po navedbah regionalnih in lokalnih oblasti ubitih sedem ljudi, še 16 je ranjenih.

Ruske sile v harkovski regiji medtem napredujejo proti več vasem in mestu Vovčansk, ki je od rusko-ukrajinske meje oddaljeno pet kilometrov. Med 9. in 15. majem so zavzele 278 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja, izhaja iz izračuna AFP na podlagi podatkov Inštituta za preučevanje vojne (ISW).

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem opozoril, da bi bila nova ruska ofenziva v Harkovu lahko le prvi od več valov okrepljenih napadov. Iz regije so od 10. maja po podatkih tamkajšnjih oblasti evakuirali že skoraj 11 tisoč ljudi.

Zelenski je bil danes kritičen tudi do ukrajinskih zaveznic zaradi pomanjkanja zadostnih kapacitet na področju zračne obrambe. "Ta šibkost ni naša, temveč je šibkost celotnega sveta, ki se že tri leta ne upa spopasti s teroristi na način, ki si ga zaslužijo," je zapisal na omrežju X.

V Rusiji zaradi korupcije pridržali še enega generala

V Rusiji so v sredo zaradi korupcije pridržali še enega generala. Vojaško sodišče je Vadimu Šamarinu, vodji oddelka za komunikacije ruskih oboroženih sil, odredilo dvomesečni pripor. Izkušenega poveljnika sumijo obsežnega prejemanja podkupnin, za kar mu grozi do 15 let zapora. S podobnimi očitki se spopadata še dva nedavno pridržana generala.

Glede na navedbe sodišča generala sumijo, da je sprejel podkupnino v višini najmanj milijon rubljev, kar znaša nekaj več kot deset tisoč evrov, poroča portal ruske tiskovne agencije Tass.

Gre za novo aretacijo, povezano s korupcijo v vojaških vrstah v zadnjem mesecu. Zaradi podobnih obtožb sta se nedavno v priporu znašla dva visoka predstavnika ministrstva, vključno z namestnikom aprila odstavljenega obrambnega ministra Sergeja Šojguja. Primera naj sicer ne bi bila povezana.

Minuli teden so oblasti zaradi suma goljufije pridržale tudi ruskega generala Ivana Popova, ki so ga lani odstavili zaradi kritik na račun vodenja ruskih operacij v Ukrajini.

Kremelj je danes zanikal, da se v vojski odvija čistka. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je pojasnil, da boj proti korupciji ni kampanja, temveč sestavni del nalog organov pregona, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Novi ruski obrambni minister je postal ekonomist Andrej Belousov. Po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina je njegova naloga optimizirati stroške ruskih oboroženih sil in obrambne industrije, ki dela s polno paro.

Bivši minister Šojgu medtem ohranja pomembno vlogo v državni hierarhiji, saj mu je Putin zaupal vodenje sveta za nacionalno varnost.