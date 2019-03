V Romuniji zasegli za 300 milijonov evrov kokaina

Romunske oblasti so zasegle skoraj tono kokaina, ki so ga preiskovalci odkrili ob ladji, ki se je prevrnila v delti Donave. V torek so v zvezi s tem aretirali dva Srba. Vrednost kokaina so ocenili na 300 milijonov evrov. Gre za največji zaseg kokaina v Romuniji v zadnjih letih.

Kokain so blizu mesta Tulcea odkrili že v petek ob prevrnjeni ladji, ki je po ugotovitvah policije prek Črnega morja priplula v Romunijo. Droga izhaja iz Južne Amerike in je 90-odstotno čista, so povedali preiskovalci.

Policisti so na sled mamilu, ki so ga tihotapili v vrečah iz kavčuka, prišli povsem po naključju. Dva dni pred tem so namreč v bližini našli vrečo s kokainom, ki je očitno padla s kamiona in je bila verjetno del iste pošiljke, poročajo tuje tiskovne agencije.