V požaru v skladišču cvetja v Moskvi šest mrtvih

Prve preiskave naj bi pokazale, da je požar izbruhnil zaradi napake v električnem sistemu gretja v skladišču.

Požar so gasilci že pogasili.

Zgradbo je sicer požar zajel že pred štirimi leti, ko je pogorela še večja površina od današnje, vendar takrat smrtnih žrtev ni bilo.

The fire in the centre of Moscow spread over about two thousand square meters. Several people may remain in the fire. A fire train and aviation will be involved in extinguishing the fire. pic.twitter.com/yqT8oTml05