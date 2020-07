V povezavi s požigom katedrale v Nantesu zaslišujejo moškega iz Ruande

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoske oblasti so v povezavi s sobotnim požarom v katedrali v Nantesu pridržale moškega, ki ga zaslišujejo, je danes sporočil nantski tožilec Pierre Sennes. Po poročanju francoskih medijev gre za 39-letnega begunca iz Ruande, ki je prostovoljno delal v katedrali.

Sennes je povedal, da je bil moški odgovoren za zaklepanje katedrale v petek zvečer in da želijo razjasniti njegov urnik. Poudaril je, da "bi bile interpretacije, da je bil moški vpleten v to, kar se je zgodilo, prezgodnje". Zaslišanje je po njegovih besedah del običajnega postopka, poroča STA.

Tožilec je dodal, da so v soboto zjutraj v katedrali svetega Petra in Pavla izbruhnili trije požari in da ni znakov vloma v cerkev. Tožilstvo požar obravnava kot kaznivo dejanje, saj sumijo požig.

V požaru uničene orgle

Nantski tožilec je sporočil, da so pripadniki policijske enote, specializirane za preiskovanje požarov, na kraju požara. Čakajo na odobritev gasilcev za pregled platforme, na kateri so stale orgle, ki so bile uničene v požaru. Ta je uničil tudi vitraže.

To sicer ni prvi požar, ki je poškodoval katedralo v Nantesu. Leta 1972 je požar popolnoma uničil leseno streho, ki so jo po 13 letih obnove nadomestili z betonsko konstrukcijo.