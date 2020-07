V znameniti katedrali izbruhnil velik požar

Na kraju dogodka so številni gasilci, ki poskušajo požar, vzrok katerega še ni znan, pogasiti.

Gotsko katedralo so začeli graditi leta 1434, končali pa so jo 457 let pozneje. Velik požar je v katedrali izbruhnil že leta 1972 in povzročil ogromno škodo, vendar jim je objekt uspelo obnoviti.

Lani je sicer v Franciji zagorelo v pariški katedrali Notre-Dame. Vzroka požara, ki je izbruhnil 15. aprila, še niso odkrili, vendar so tožilci izključili, da bi šlo za požig.