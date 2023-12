V poveljniškem štabu ukrajinske vojske našli prisluškovalno napravo #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Po do zdaj znanih podatkih je bila naprava v nedelujočem stanju. Poudarjamo, da ni bila najdena neposredno v pisarni Valerija Zalužnega, temveč v enem od prostorov, ki bi jih lahko uporabljal v prihodnosti," je v izjavi navedla ukrajinska varnostna služba.

Dodali so, da poleg domnevno nedelujoče prisluškovalne naprave, ki jo bodo še preučili, niso našli nobenega medija za shranjevanje podatkov ali drugih sredstev za prenos zvoka na daljavo.

Napetost narašča

Tako ukrajinski kot tuji mediji so v zadnjem času poročali o naraščajočih napetostih v odnosih med Zalužnim in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, poroča AFP.

Zalužni je novembra dejal, da je v sporu med Rusijo in Ukrajino prišlo do pat položaja, s čimer se Zelenski ni strinjal, njegovo oceno so zavrnili tudi v Kremlju. Ukrajinske oblasti se medtem trudijo, da bi svoji državi v boju proti ruskim silam zagotovile nadaljnjo podporo zahodnih zaveznic.