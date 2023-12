Vrh EU: pogovori o dolgoročnem proračunu preloženi na drugo leto

Drugi dan zasedanja imajo voditelji držav članic EU na dnevnem redu odziv EU na vojno med skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom, ki je precej razdelila članice. Obravnavali bodo tudi s tem povezan porast sovražnega govora, vključno z antisemitizmom in sovraštvom proti muslimanom.

Voditelji držav članic EU, ki se sestajajo na zasedanju v Bruslju, niso dosegli dogovora o reviziji dolgoročnega proračuna unije. To je potrdil madžarski premier Viktor Orban, ki je blokiral dogovor. Sporočil je, da bodo pogovore nadaljevali prihodnje leto. Danes se bodo posvetili vojni na Bližnjem vzhodu, migracijam ter varnosti in obrambi.

"Izkupiček nočne izmene: veto na 50 milijard evrov za Ukrajino in veto na revizijo večletnega finančnega okvirja. K zadevi se bomo vrnili prihodnje leto na zasedanju Evropskega sveta po ustrezni pripravi," je na družbenem omrežju X zapisal madžarski premier.

Potem ko je v četrtek zvečer z odsotnostjo pri odločanju omogočil potrditev začetka pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo, pa očitno ni popustil v pogajanjih o reviziji dolgoročnega proračuna EU, vrednega 1216 milijard evrov.

Povečanje proračuna za skoraj 65 milijard evrov

Zadnji pogajalski okvir, ki ga je pripravil predsednik Evropskega sveta Charles Michel, po neuradnih informacijah predvideva skupno povečanje za 64,6 milijarde evrov za prihodnja štiri leta.

V to je vštetih 50 milijard evrov za makrofinančno pomoč Ukrajini, od tega je 33 milijard posojil in 17 milijard nepovratnih sredstev. Poleg tega predvideva dodatnih 9,6 milijarde evrov za soočanje z migracijami in sodelovanje s tretjimi državami ter 1,5 milijarde evrov za solidarnostni sklad. 1,5 milijarde bi glede na zadnje pogajalsko izhodišče namenili tudi za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva.

Po neuradnih informacijah bi potrebovali 21 milijard evrov dodatnih prispevkov članic, kar je 1,5 milijarde manj kot v prejšnjem predlogu. 10,6 milijarde evrov pa bi pridobili s prerazporeditvami obstoječih sredstev.

Pogajanja o MFF bodo tako voditelji po neuradnih informacijah nadaljevali v začetku prihodnjega leta.

Danes o Bližnjem vzhodu in migracijah

Poleg tega bodo govorili o soočanju z migracijami, kar je redna tema zasedanj Evropskega sveta. Pogajanja med Svetom EU in Evropskim parlamentom o evropskem migracijskem paktu, s katerim bi celovito uredili upravljanje migracij v EU, so v odločilni fazi. Začetek naslednjega in morda tudi že zadnjega kroga je predviden za ponedeljek.

Na mizi tudi varnost in obramba

Razpravljali bodo tudi o varnosti in obrambi ter strateški agendi EU, v kateri nameravajo do poletja prihodnje leto določiti prednostna področja delovanja unije za prihodnje zakonodajno obdobje, tudi v luči bodočih širitev.

Ta je bila v ospredju prvega dne zasedanja, ko so potrdili začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo. Ob tem so napovedali, da bodo z BiH pogajanja začeli, ko bo v zadostni meri izpolnila pogoje za članstvo. Gruziji pa so podelili status kandidatke za članstvo v uniji.

