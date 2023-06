Na vrhu EU danes o Kosovu, Kitajski in gospodarstvu

Predsedniki vlad in držav, med njimi premier Robert Golob, so ponoči po več urah razprave o migracijah to prekinili, saj se niso mogli uskladiti glede sklepov na to temo.

Poljska in Madžarska namreč nasprotujeta pred tremi tedni doseženemu dogovoru notranjih ministrov o obvezni solidarnosti pri sprejemanju prosilcev za azil. V sklepe vrha želita po neuradnih informacijah zapisati, da bi vsaka država sama odločila, kako bi pomagala preobremenjenim državam članicam. Med zasedanjem se je pojavila tudi možnost, da migracij sploh ne bi vključili v sklepe, a temu nasprotujejo nekatere druge članice, med njimi Italija.

Kitajsko bodo pozvali, naj pritisne na Rusijo

Tako bodo predvidoma s to temo začeli drugi dan zasedanja, ko bodo med drugim govorili še o odnosih s Kitajsko. Glede na osnutek sklepov naj bi jo pozvali, naj kot stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov pritisne na Rusijo, da konča agresijo na Ukrajino.

Poleg tega naj bi se zavzeli za nadaljnje sodelovanje pri soočanju z globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe. Osnutek pa predvideva še zmanjšanje tveganj v trgovinskih in gospodarskih odnosih s Pekingom.

Unija spričo geopolitičnih sprememb, v okviru katerih se med drugim krepi vloga Kitajske, pripravlja strategijo o ekonomski varnosti Evrope. Ta je namenjena krepitvi gospodarske konkurenčnosti EU, ki je poleg vojne v Ukrajini in migracij ena od rednih tem zadnjih zasedanj voditeljev.

O Kosovu: pozvali bodo k umiritvi razmer in k ponovitvi volitev

Tokratno zasedanje bodo predvidoma zaključili z razpravo o zunanjih odnosih, pri čemer bodo spregovorili tudi o zadnji zaostritvi razmer na severu Kosova po aprilskih lokalnih volitvah. V sklepih naj bi pozvali k umiritvi napetosti in ponovitvi volitev.

Prvi dan vrha so potrdili zgolj zaključke o ruski agresiji na Ukrajino ter varnosti in obrambi, v katerih so izrazili pripravljenost na sodelovanje pri varnostnih jamstvih za Ukrajino.