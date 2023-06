Kaj je premier Golob povedal veleposlanikom EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na srečanju, ki so ga v Hiši EU pripravili ob koncu švedskega predsedovanja Svetu EU, je izrazil tudi prepričanje, da je Slovenija z dejanji dokazala, da je ponovno del jedrne Evrope, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Voditelji držav članic EU, med katerimi bo v četrtek in petek v Bruslju tudi premier Golob, bodo tako kot na vseh zasedanjih od začetka ruske agresije na Ukrajino februarja lani govorili o razmerah na terenu v Ukrajini. Vojna bo močno zaznamovala tudi razpravo o varnosti in obrambi, v kateri naj bi določili smernice glede zmogljivosti na tem področju. V okviru priprav na vrh zveze Nato v Vilniusu čez dva tedna pa bodo govorili še o sodelovanju med EU in zavezništvom.

Govorili bodo tudi o migracijah in gospodarski konkurenčnosti EU ter odnosih s Kitajsko. Pozvali naj bi tudi k umiritvi napetosti na severu Kosova.

To bo sicer zadnji vrh pod švedskim predsedstvom, saj ga bo s 1. julijem za pol leta prevzela Španija.