V pomorski nesreči umrla znana ameriška direktorica

Adrienne Vaughan, 45-letna direktorica ameriške podružnice londonske založbe Bloomsbury, najbolj znane po izdaji serije knjig o Harryju Potterju, je umrla v trčenju čolna in jadrnice na italijanski obali Amalfi, poroča spletni portal The Guardian.

Adrienne Vaughan je počitnice v Italiji preživljala z možem in dvema otrokoma.

Družina iz New Yorka je južno od Neaplja najela devetmetrski motorni čoln, s katerim so v četrtek trčili v 45-metrsko jadrnico. Ta je prevažala okoli 85 ljudi, ki so na njej praznovali poroko.

Vaughanova naj bi ob trčenju padla čez krov v vodo, kjer jo je poškodoval propeler čolna. Ob prihodu reševalcev je bila po navedbah The Guardiana že mrtva.

Mož Vaughanove je utrpel poškodbe okončin in je bil odpeljan v bolnišnico v Ravellu. 12-letna deklica in osemletni deček nista bila telesno poškodovana, a naj bi bila v šoku.

Italijansko tožilstvo v Salernu je sprožilo preiskavo nesreče. Preiskovalci so priče že zaslišali.

Najeti čoln je krmaril tridesetletni moški, ki si je ob trčenju zlomil medenico in rebra. Njegov krvni izvid je bil pozitiven, ni pa še znano, ali je bil kapitan pod vplivom mamil ali alkohola, še poroča The Guardian.