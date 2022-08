V piceriji sredi Dubrovnika sta se predajala strastem

Iz sosednje Hrvaške to poletje poročajo o škandalih, ki razburjajo domačine. Zdi se, da si turisti dovolijo prav vse, o čemer priča tudi posnetek, ki so ga ujele nadzorne kamere na ulicah Dubrovnika. Par se je strastem prepustil kar na terasi picerije.

Tokrat so nadzorne kamere na eni od dubrovniških ulic ob 5. uri zjutraj na terasi picerije ujele razposajen par, poroča Dubrovački dnevnik. Brez sramu sta se strastem predala kar na mizi picerije. Ne gre za prvi primer, ko se ljudje preprosto niso mogli zadržati.

Domačini so zgroženi

Turisti v Dubrovniku se letošnje poletje drug za drugim prepuščajo strastem. Nič drugače ni v preostalih hrvaških mestih. V Splitu so domačini zgroženi nad tem, kar se dogaja v središču mesta. Prizori uriniranja, bruhanja in spolni odnosi na javnih površinah so na splitskih ulicah vse pogostejši. Prebivalci opozarjajo, da so kazni prenizke, in pristojne pozivajo, naj ukrepajo.