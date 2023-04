V Parizu od septembra nič več izposoje e-skirojev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi objestne in nevarne vožnje so se v Parizu odločili za prepoved izposoje električnih skirojev.

Zaradi objestne in nevarne vožnje so se v Parizu odločili za prepoved izposoje električnih skirojev. Foto: Shutterstock

Volivci v Parizu so z veliko večino podprli prepoved izposoje električnih skirojev. Kljub le približno sedemodstotni volilni udeležbi od 1,3 milijona volilnih upravičencev se je mestna vlada odločila, da bo rezultat vseeno obravnavala kot zavezujoč. Skoraj 90 odstotkov volivcev je prepoved podprlo, razlog je nevarno in objestno obnašanje uporabnikov, predvsem turistov, poroča Deutsche Welle.

Pariška županja Anne Hidalgo je januarja napovedala glasovanje, ki ga je opisala kot "javno posvetovanje" in ne kot referendum, da bi rešili vprašanje nevarnih prevoznih sredstev pred olimpijskimi igrami leta 2024, ki jih bo gostilo mesto. Županja, sicer zagovornica kolesarjenja, je podprla prepoved in električne skiroje označila za "vir napetosti in skrbi".

Zakaj prepoved električnih skirojev?

Kritiki izposoje električnih skirojev pravijo, da turisti pogosto ne obvladajo zahtevnega mestnega prometa, ne spoštujejo pravil, se vozijo po pločnikih in potujejo v dvoje s skirojem.

Električni skiroji so tudi pogosto udeleženi v trčenjih; v Parizu so leta 2022 zabeležili 459 nesreč, v katere so bili vpleteni električni skuterji ali podobna vozila, od tega tri s smrtnim izidom.

Razprava o trajnosti električnih skirojev

Nasprotnik prepovedi minister za promet Clement Beaune, ki bi problematiko električnih skirojev uredil s strožjimi pravili, pravi, da so električni skiroji nadomestili vsako peto vožnjo, ki bi sicer bila opravljena z vozili, ki povzročajo emisije.

Toda kritiki opozarjajo na dejstvo, da je pričakovana življenjska doba baterij približno tri leta in da bi večina potovanj, ki jih nadomeščajo električni skiroji, lahko potekala peš, s kolesom ali z javnim prevozom.