V Parizu ob državnem prazniku pripravljajo vojaško parado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Franciji danes obeležujejo državni praznik, s katerim se spominjajo padca trdnjave Bastilja leta 1789. V Parizu bodo danes praznik tradicionalno pospremili z vojaško parado. Na njej bodo v znamenju evropskega vojaškega sodelovanja prisotne vojaške enote in predstavniki več evropskih držav, tudi nemška kanclerka Angela Merkel in britanska premierka Theresa May.