Trump bi na francoski digitalni davek odgovoril s carinami

Francoski triodstotni davek veljal za spletne in tehnološke velikane z najmanj 750 milijoni dolarjev letnih prihodkov pod pogojem, da ti 25 milijonov evrov ustvarijo v Franciji. Davek bo moralo plačati približno 30 mednarodnih tehnoloških in spletnih velikanov, večinoma iz ZDA, pa tudi iz Kitajske, Nemčije, Španije in Velike Britanije. Ko gre za ameriška digitalna podjetja, bo novi davek doletel Amazon, Google, Facebook in Apple.

Z novim davkom bi Francija samo letos zbrala okoli 400 milijonov evrov

Francija naj bi z novim davkom samo letos zbrala do 400 milijonov evrov, vendar jo lahko to drago stane, če se bo ameriški predsednik Donald Trump odločil za povračilne ukrepe. Lighthizer je namreč že sporočil, da bo davek nepošteno prizadel ameriška digitalna podjetja, vendar pa preiskava lahko traja tudi do leto dni. Doslej so podobne preiskave doletele kitajske trgovinske prakse in evropske subvencije Airbusu.

Z novim digitalnim davkom bi Francija samo letos zbrala okoli 400 milijonov evrov. Na fotografiji francoski predsednik Emmaneul Macron. Foto: Reuters

Trump pri možnih ukrepih proti Franciji tokrat ni osamljen, saj sta mu pisno podporo izrazila predsednik senatnega odbora za finance, republikanec Chuck Grassley in vodilni demokrat v odboru Ron Wyden. "Davek na digitalne storitve, ki ga uvaja Francija skupaj z drugimi evropskimi državami, predstavlja protekcionizem, nepošteno meri na ameriška podjetja in bo škodoval delovnim mestom v ZDA," sta Trumpovo odločitev o preiskavi komentirala senatorja.

Lighthizer je še sporočil, da si bodo ZDA še naprej prizadevale za dogovor v okvirju OECD o izzivih, ki ga mednarodnemu davčnemu sistemu prinaša vse bolj digitalizirana globalna ekonomija.