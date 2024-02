V Pakistanu volijo nov parlament

Šarifu in njegovi stranki se obeta zmaga po onemogočanju stranke PTI bivšega premierja Imrana Kana, zmagovalca zadnjih volitev leta 2018, ki je izgubil izredno pomembno podporo vojske in je sedaj v zaporu. Minuli teden so ga obsodili na tri dolgoletne zaporne kazni zaradi korupcije, izdaje in nezakonite poroke.

Na drugi strani pa so Šarifu, ki se je oktobra lani po štirih letih prostovoljnega izgnanstva v Londonu vrnil v Pakistan, sodišča razveljavila več obsodb, ki so mu bile izrečene. Razveljavila so tudi obsodbo na deset let zapora zaradi spornega nakupa prestižnih stanovanj v Londonu leta 2018. Takrat je obtožil vojsko, da si je obtožbe izmislila, da bi mu preprečila udeležbo na volitvah, po katerih je postal premier Kan.

Ankete kažejo, da bo njegova PML-N verjetno morala oblikovati koalicijo, morda s Pakistansko ljudsko stranko (PPP) Bilavala Buta Zardarija, ki tako kot omenjeni stranki že desetletja prevladuje v državni politiki.