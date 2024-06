Vodja britanskih konservativcev in aktualni premier Rishi Sunak ter njegov izzivalec na prihajajočih volitvah, vodja laburistov Keir Starmer, sta se v sredo pomerila na zadnjem predvolilnem televizijskem soočenju. V ospredju so bili medsebojni očitki, povezani z afero konservativcev glede stav na datum volitev, migracijami in davki.