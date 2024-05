Športniki bodo poleti v olimpijski vasi na olimpijskih igrah v Parizu spali na posteljah iz kartona. Po zagotovilih organizatorjev naj bi se razlog za to skrival v skrbi za okolje in ne v tem, da bi športnikom preprečevali spolne odnose med igrami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Takšne govorice so se pojavile potem, ko je v javnost prišla novica, da bo tudi postelje za letošnje igre v Parizu izdelalo japonsko podjetje Airweave, ki je bilo za to zadolženo že pred tremi leti v Tokiu.

"Vemo, da so se mediji precej norčevali iz postelj, ki so bile športnikom na voljo v Tokiu, a za ta korak smo se odločili, ker smo želeli zmanjšati vpliv iger na okolje in se prepričati, da bodo uporabne tudi po njihovem koncu," je za AFP dejal uradni govorec organizatorjev letošnjih olimpijskih iger v Parizu.

Postelje so menda kar vzdržljive

Postelje naj bi vzdržale več ljudi, kar je na precej nazoren način lani julija želel prikazati ustanovitelj podjetja Airweave Motokuni Nakaoka, ki je skakal po eni izmed njih. Narejene naj bi sicer bile iz reciklirane lepenke.

Ležišča so po zagotovilih organizatorjev primerna za vse oblike človeških teles, saj bodo lahko na njih počivali tako telovadci kot tudi judoisti. Po igrah bodo sicer ohišja postelj razstavljena, medtem ko bodo vzmetnice in blazine podarili bodisi šolam bodisi različnim organizacijam.

Primerne še za kaj drugega kot spanje

Trditve o neprimernosti postelj za spolne odnose naj bi sicer začel širiti ameriški tabloid New York Post. Podobne teze so se sicer pojavljale že pred tremi leti v Tokiu, a je bila tedaj zaradi pandemije koronavirusa športnikom odsvetovana vsaka nenujna oblika fizičnega stika.

Organizatorji so sicer že marca obljubili, da bodo udeleženkam in udeležencem iger razdelili po 20.000 ženskih in 200.000 moških kondomov.