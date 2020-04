Izbor z družabnih omrežij je rubrika, v kateri na Sportalu vsak ponedeljek zvečer ponudimo nabor desetih zanimivih dogodkov iz nogometnega sveta v zadnjem tednu, ki jih najdemo ob brskanju po družabnih omrežjih. Nabor kratkih novičk, zbranih na enem mestu, je nastal v želji, da se izognemo poplavi novic s senzacionalističnimi naslovi, ki vse bolj zapolnjujejo današnji medijski svet.

Predsednica ukrajinskega kluba pokazala svoje adute

Iz Ukrajine prihaja zgodba o Irini Morozjuk, predsednici tamkajšnjega manjšega nogometnega kluba FC Lions iz Lvova, kar je ta 31-letna lepotica, sicer žena nekdanjega ukrajinskega reprezentanta Mikole Morozjuka, postala konec lanskega leta. Očitno je zelo rada v središču pozornosti, kar je dokazala že večkrat, zdaj pa je spet udarila. Na Instagramu je namreč objavila ne le enega, ampak kar dva videa, zaradi katerih se zdaj o njej govori marsikje po svetu.

Kaj je ušpičila?

To je Irina Morozjuk:

Bi radi igrali za klub, katerega predsednica bi bila Irina Morozjuk? Bi, če bi bile plače dobre. 20,00% +

Seveda. Če bi bilo treba, bi čistil toaletne prostore. 15,56% +

Kaj pa vem. Se še odločim in javim. 13,33% +

Ne, ker že igram za Slovenijo. Ni ga čez Boruta Pahorja! 51,11% +

Takole se v obdobju izolacije z ženo zabava zvezdnik Liverpoola

Brazilec Roberto Firmino je eden ljubljencev Anfielda in tamkajšnjih navijačev Liverpoola, ki jih iz tedna v teden razvaja z zadetki. No, zdaj jih že nekaj časa ne more, saj je koronakriza zajezila svet in z njim tudi nogomet, a brazilskemu zvezdniku v obdobju izolacije očitno ni dolgčas. Vsaj sodeč po videoposnetkih, v katerih nastopa s svojo ženo Larisso in jih je prejšnji teden spravil na splet. Poglejte, kaj sta počela.

Firmino and his wife Larissa play 'Mr & Mrs' with a twist 😂



(via roberto_firmino/Instagram) pic.twitter.com/ANCdbev8JP — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2020

Hrvaški zvezdnik se je spravil na svojega sina

Dejan Lovren, hrvaški nogometni zvezdnik, ki je leta 2018 Hrvaški v Rusiji pomagal do srebra na svetovnem prvenstvu, v času izolacije očitno pogreša nogomet. No, zlobni jeziki bi dodali, da ga je pogrešal že prej, saj v zadnjem času pri evropskih prvakih igra bolj malo, ampak … Pustimo to ob strani. Ni bistveno.

Skratka, izkušeni branilec je na Instagramu objavil posnetek, v katerem na domačem vrtu "grobo" štarta na svojega sina, ki ga poskuša preigrati z žogo. Po mojstrski akciji, ki jo je izpeljal tako odločno, kot da bi hotel žogo vzeti Sergiu Agüeru, Harryju Kanu ali komu od drugih zvezdnikov otoškega nogometa, pa je še dodal: "Preverjanje Vara. Možnost rumenega kartona zaradi simuliranja."

Kaj pravite o akciji Dejana Lovrena? Prekršek za rdeč karton! 11,11% +

"Čista" žoga, "čist" padec. Brez kartonov. 14,81% +

Simuliranje. Sin si zasluži rumen karton. 3,70% +

Nič čudnega, da ne igra za Liverpool. Preigrava ga še lasten sin. 70,37% +

Posnetek gospe v letih, ob katerem se vam bo stopilo srce

Z Otoka prihaja video o gospe v letih, ki sliši na ime Lili in je očitno velika nogometna navijačica. V dneh, ko je koronavirus poskrbel, da ni športa, nogomet zelo pogreša tudi ona, zato je prosila, da jo posnamejo ob prepevanju o njenem najljubšem klubu Evertonu. Pesmico o moštvu z Goodison Parka v Liverpoolu je potem tudi zapela in postala spletni hit.

Koronaderbi balkonov v Baskiji

V Španiji bi moral biti pretekli konec tedna na sporedu spektakularen baskovski derbi za naslov najboljšega v finalu kraljevega pokala, v katerem bi se morala pomeriti Real Sociedad in Athletic Bilbao.

Tekme, ki bi morala biti na sporedu v Sevilli, kamor naj bi potovalo kar 50 tisoč navijačev obeh klubov, seveda ni bilo, so pa zato domiselno idejo imeli v obeh klubih. Svoje navijače so pozvali, naj se v prvotno načrtovanem terminu derbija z navijaškimi rekviziti, ki so jih nameravali vzeti na finale, pojavijo na svojih balkonih. Seveda so številni to storili.

Nasmejal je še en nogometaš Liverpoola

Potem ko je pred časom z zabavnimi domislicami, s katerimi si krajša čas v obdobju izolacije, številno občinstvo na spletu nasmejal James Milner, je to zdaj storil še njegov soigralec pri Liverpoolu Andy Robertson. Ta je namreč delil koledar dnevnih opravkov, ki jih ima.

Sodeč po tem, dnevi nogometnega milijonarja niso preveč spektakularni, v opomniku pa med drugim piše, da mora enkrat na dan preveriti, ali je z njegovim soigralcem Trentom-Alexandrom Arnoldom vse OK, prav tako pa ne sme najboljšemu branilcu na svetu v letu 2019 Virgilu van Dijku sporočiti, da ga pogreša.

Thought you’d like to see what a typical day in isolation looks like for Robbo... pic.twitter.com/FSUa0TIaXV — Andy Robertson (@andrewrobertso5) April 17, 2020

Želite biti na štadionu? Brez težav, izdelajo vas iz kartona.

Na odlično domislico so v obdobju krize prišli tudi pri nemškem prvoligašu Borussii Mönchengladbachu. Tamkajšnji navijači seveda pogrešajo štadione, zato so jim v klubu priskočili na pomoč.

Omislili so si akcijo "ostani doma, bodi na tribuni" in navijačem dali možnost, da na spletno platformo ob plačilu 19,5 evra pošljejo svojo fotografijo, ki jo v klubu potem odtisnejo na karton in namestijo na tribuno. Do zdaj so prodali že več kot šest tisoč takšnih "vstopnic", izkupiček od prodaje pa bo šel v dobrodelne namene.

Borussia Mönchengladbach fans are paying to have cardboard cut-outs of themselves put in the stadium #Gladbach pic.twitter.com/bKGaHo2bKU — FootballAwaydays (@Awaydays23) April 14, 2020

Kakšna se vam zdi akcija Borussie Mönchengladbacha? Odlična. Koliko ste rekli, 19,5 evra? Prijavil se bom tudi sam. 5,56% +

Smešna in nesmiselna. Ali sem res na štadionu ali pa me ni. 0,00% +

Kaj takega bi se lahko spomnili tudi pri Olimpiji. In končno napolnili štadion. 94,44% +

Poglejte, kaj je počel zvezdnik Bayerna. Je to mogoče?

No, pa še en karantenski video še enega brazilskega nogometaša, tudi on se je v njem pojavil v družbi svojega dekleta. Philippe Coutinho, nekdanji 145 milijonov evrov vredni zgrešeni nakup Barcelone, ki danes igra za Bayern München, se je z dekletom spoprijel z enim od številnih izzivov, ki krožijo po svetu. In navdušil. Oglejte si, kaj vse je počel.

Ali je Philippe Coutinho res tako močan? Očitno je. Nisem vedel(a), da imajo nogometaši tako močne roke. 0,00% +

Je. Sošolka moje sestre, ki dela na infektologiji, mi je povedala. 80,00% +

Joj, butci. Mar ne vidite, da je to ukana?! 20,00% +

Ze Roberto je danes videti kot robot

Ze Roberto, nekdanji sloviti brazilski nogometaš, ki se je z Brazilijo veselil dveh naslovov južnoameriškega prvaka in dvakrat zmagal tudi na pokalu konfederacij, je imel za sabo dolgo nogometno popotovanje, ki ga je končal šele pred tremi leti, ko je nazadnje zaigral za brazilski Palmeiras.

K temu, da je igral tako dolgo in bil v tem času kar sedem let član Bayerna Münchna, s katerim je bil štirikrat nemški prvak, je zagotovo pripomoglo tudi to, da je bil vselej odlično fizično pripravljen.

In ne, danes 45-letni nekdanji nogometaš se po koncu športne poti ni zapustil. Vsaj sodeč po fotografijah, ki so tudi po zaslugi njegovega nekdanjega kluba Bayerna prejšnji teden zakrožile po spletu, se zagotovo ni. Poglejte, kako je videti danes.

Kaj pravite o postavi Ze Roberta? Ni slabo za 45-letnika, ampak sam(a) imam boljšo. 8,33% +

To ni Ze Roberto, to je Ze Roboto. 25,00% +

Zredil se je, odkar sem ga videl(a) nazadnje. 66,67% +

Topel videopogovor Beckhama in Ronalda

David Beckham, nekdanji angleški nogometni super zvezdnik in Brazilec Ronaldo, nekoč najboljši nogometaš na svetu in za številne tudi eden od najboljših vseh časov, sta velika prijatelja.

Njuno prijateljstvo je iz časov, ko sta bila skupaj člana galaktikov Real Madrida, ohranjata pa ga še danes. Tudi s pomočjo tehnologije, ki jima je prav prišla tudi v obdobju izolacije ob koronavirusu. Takole sta kramljala prejšnji teden in na račun drug drugega nizala pohvale.

"Če obstaja kak angleški nogometaš, ki bi lahko igral za Brazilijo, si to ti," je Ronaldo pihal na dušo Beckhamu v enem izmed odgovorov.