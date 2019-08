V novem strelskem napadu v ZDA devet mrtvih in najmanj 16 ranjenih, le nekaj ur prej strelski napad v Teksasu

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN — Molly Reed (@MollyR247Now) August 4, 2019

Podrobnosti dogodka, ki se je zgodil ob sedmi uri zjutraj po našem času, še niso objavljene, ker policijska akcija še poteka. Za zdaj je znan le kraj dogodka, in sicer pred enim od barov.

Ranjene so odpeljali v različne bolnišnice po mestu. Med žrtvami in ranjenimi ni policistov.

V Teksasu le nekaj ur prej 20 žrtev strelskega napada

To je drugi množični strelski napad v ZDA v manj kot 24 urah. V El Pasu na meji ameriške zvezne države Teksas z Mehiko je napadalec ubil 20 in ranil 26 ljudi. Motiv napada naj bi bil anestrpnost do priseljencev je poročala policija, ki je napadalca prejela.