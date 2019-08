Več žrtev in vsaj 23 ranjenih v strelskem napadu v Texasu #video

V ameriški zvezni državi Texas je v nakupovalnem centru Walmart v mestu El Paso prišlo do streljanja. Napadalec je streljal na ljudi, koliko je bilo žrtev, še ni znano, poškodovanih pa naj bi bilo vsaj 23 oseb, oblasti so že prijele enega napadalca. Območje preletava helikopter, na prizorišču so številni policisti.

#BreakingNews PICTURED: Walmart gunman Patrick Crusius, 21, who went on 20-minute shooting spree with a long rifle in El Paso, killing at least 19 and injuring 40 - including a four-month-old baby - before surrendering to SWAT team. pic.twitter.com/A2EuOx8evU — Dave Vescio (@DaveVescio) 3 August 2019

Župan El Pasa Dee Margo je potrdil, da je v nakupovalnem centru Walmart prišlo do streljanja, v katerem je bilo ubitih več ljudi. Policija je informacije potrdila, niso pa razkrili, koliko je bilo napadalcev in koliko žrtev.

Pridržali so belca, starega okoli 21 let. Kot poroča CNN, naj bi to bil Patrick Crusius iz Allena v Texasu. Identiteto je mediju potrdilo več virov, ki so povedali tudi, da preverjajo zapis na spletu, ki naj bi bil objavljen nekaj dni pred streljanjem in ki naj bi razkrival tudi motiv za to dejanje. Ali je zapis na spletu objavil Crusius, še niso potrdili.

Streljanje naj bi se zgodilo malo pred 11. uro dopoldne, v priljubljenem nakupovalnem središču s števinimi restavracijami in trgovinami, kjer je ob vikendih pogosto gneča. Trgovski center Walmart je bil v tem času nabito poln, poročajo ameriški mediji.

Bolnišnice in reševalci oskrbujejo žrtve

Enrique Duenas-Aguilar, predstavnik gasilcev v El Pasu, je dejal, da je bilo v bolnišnice prepeljanih 18 oseb, ob tem pa poudaril, da natančnega števila žrtev še nimajo.

Victor Guerrero, predstavnik bolnišnice Del Sol Medical Center, je dejal, da pri njih obravnavajo 11 žrtev, od katerih jih je bilo devet v kritičnem, a stabilnem stanju. Pacienti so stari od 35 do 82 let.

Bolnišnica University Medical Center of El Paso je sprejela 13 žrtev, je dejal predstavnik Ryan Mielke. Dejal je, da sta bila med njimi dva mladoletnika, eden od njiju dvoletnik, ki so ju v stabilnem stabju prepeljali v otroško bolnišnico v El Pasu. Dodal je, da so poškodbe, ki so jih imele žrtve, od manjših do usodnih.

Po poročanju nekaterih se je že takoj po dogodku javilo več ljudi, ki želijo za žrtve donirati svojo kri, v vrsti pred bolnišnico naj bi jih v vročini stalo že več sto.

This is what El Paso is all about. Hundreds of people already lined up in 100 degree weather to donate blood. I love this community so much pic.twitter.com/EByQzR3z4G — Devon Gray (@DevonGrayCA) 3 August 2019

Blood donation lines around the building in El Paso. I love this city. #ElPasoStrong #ElPasoShooting pic.twitter.com/1PYJ4o6Mgr — Carolyn Payne (@Carolyn_payn) 3 August 2019

"Vse se je zgodilo zelo hitro"

"Slišali smo strele in videli dim. Videl sem moškega, ki je ležal na tleh, okrog njega pa je bilo polno krvi. Izgledalo je, kot da je mrtev. Vse se je zgodilo zelo hitro," je dejal 18-letni Victor Gamboa, ki dela v restavraciji McDonald's v centru Walmart, kjer se je streljanje zgodilo.

Povedal je, da so skupaj z zaposlenimi polegli po tleh tudi vse svoje stranke in tako počakali 15 minut, zatem pa so prispeli policisti in jih pospremili do trgovine čez cesto.

20-letni Manuel Uruchurtu, ki je prav takrat plačal za svoj nakup na blagajni Walmarta in se odpravil iz trgovine, je dejal, da je ravno takrat zaslišal strele. Med bežanjem skupaj z množico drugih ljudi je videl na tleh ležati več žrtev.

Trump: "Poročila so zelo slaba, ubitih je bilo več ljudi"

O streljanju je bil obveščen tudi ameriški predsednik Donald Trump, Bela hiša spremlja dogajanje, je dejal namestnik predstavnika za stike z javnostjo Steven Groves.

Predsednik je tvitnil, da je bil obveščen o dogajanju in da so poročila zelo slaba, saj je bilo več ljudi ubitih. Dejal je, da sodeluje z državnimi in lokalnimi oblastmi, prav tako je že govoril tudi z guvernerjem in mu obljubil popolno podporo.