V streljanju na šoli v ZDA en mrtev in več ranjenih dijakov

Dva mladeniča sta v torek popoldne vstopila v srednjo šolo v kraju Highlands Ranch v ameriški zvezni državi Kolorado in streljala v dveh učilnicah, preden so ju onemogočili in aretirali šerifovi pomočniki, ki so se odzvali izjemno hitro. Ranila sta najmanj osem dijakov, od katerih je 18-letnik kasneje v bolnišnici umrl zaradi ran.

Ranjeni so bili le dijaki, stari 15 let in več, policija pa še ni razkrila motiva za napad. Šolo, ki je kakšnih 24 kilometrov južno od Denverja, obiskuje okoli 1.850 dijakov in tudi predšolskih otrok.

Bela hiša je sporočila, da so predsednika Donalda Trumpa seznanili s položajem in da ga spremlja. Vrh ameriške vlade je družinam, žrtvam in vsem prizadetim poslal sožalje in molitve.

Tri tedne po 20. obletnici, ko sta dijaka ubila 13 ljudi

Demokratski kongresnik iz Kolorada Jason Crow, ki zastopa okrožje, v katerem je srednja šola, je dejal, da misli na žrtve in molitve niso več dovolj. "Gre za prazne, šibke besede, ki niso dovolj," je dejal in pozval k strožjim ukrepom proti orožju.

Napad se je zgodil tri tedne po 20. obletnici napada na šolo v nekaj kilometrov oddaljenem kraju Columbine, kjer sta dva dijaka pobila 13 ljudi in na koncu storila samomor. Takrat je bilo sprejetih nekaj ukrepov proti orožju, vendar začasnih, ki so že nehali veljati.

V Koloradu se je podobna strelska tragedija zgodila tudi leta 2012 v kinodvorani predmestja Denverja Aurora, kjer je umrlo 12 ljudi. Napad v Highlands Ranchu se je zgodil le teden dni po napadu na kampusu univerze Severne Karoline v Charlottu, kjer je nekdanji študent ubil dve osebi in ranil štiri.