Tragedija namesto veselja na zadnji dan pouka: študent ubil dva sošolca

Takole so morali študenti po streljanju zapustiti prostor, v katerem je pod streli padlo šest oseb. Univerza Severna Karolina ima sicer 26.500 študentov in 3.000 članov osebja. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

V študentskem kampusu univerze zvezne države Severna Karolina v ameriškem mestu Charlotte je v torek zvečer po lokalnem času prišlo do streljanja. Umrli sta dve osebi, še štiri so ranjene. 22-letni strelec, ki je z orožjem napadel študente, je bil po do sedaj zbranih podatkih tudi sam študent univerze v Charlottu.