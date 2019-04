Tenerife pretresa brutalen umor matere in sina

Petletnik je po navedbah policije, ves blaten in v solzah, v torek taval po gorovju blizu kraja Adeje, kjer so ga nato našli mimoidoči in o tem obvestili oblasti. Otrok je nato policiji povedal, da je oče njega, brata in mater, v torek odpeljal do jame in tam brutalno napadel vse tri, njemu samemu pa da je uspelo pobegniti.

Oblasti so zatem sprožile obsežno iskalno akcijo za materjo in desetletnikom, v kateri je sodelovalo več kot 100 policistov, gasilcev, pripadnikov civilne zaščite in reševalnih služb, pa tudi dva helikopterja. Iskalna akcija je bila težavna, saj je na območju veliko jam, zato so pogrešana našli šele v sredo popoldne, a sta bila mrtva. Kot navajajo mediji, sta bila očitno pretepena.

Moški se je aretaciji upiral

Oblasti so že v torek aretirale očeta, ki živi v Adejeju. Moški ni želel sodelovati s policijo in se je aretaciji tudi močno upiral, med policijskim zaslišanjem pa je nato zanikal odgovornost za smrt žene in sina. Trdil je, da sta bila oba še živa, ko je sam zapustil jamo, je navedla policija. Po besedah enega izmed policijskih virov bo "treba še veliko razjasniti".

Po navedbah petletnika naj bi oče že dalj časa živel na Tenerifih, sam pa naj bi ga z materjo in bratom večkrat obiskal.