Streljanje na festivalu česna, ubiti najmanj trije ljudje #video

V streljanju, ki je odjeknilo na festivalu česna v mestu Gilroy na severu ameriške zvezne države Kalifornija, so umrli najmanj trije ljudje, ranjenih pa je najmanj 15 ljudi. Za streljanjem naj bi po navedbah očividcev stal belopolti moški v srednjih 30. letih. Strelca so policisti ubili, vendar pa zdaj preiskujejo, ali bi za incidentom lahko stal še drug osumljenec.

#BREAKING UPDATE: Ambulance crews were told 11 people down in a reported shooting at the Gilroy Garlic Festival. https://t.co/ufzR4VllUL pic.twitter.com/giApm5t2bX — Stephen Ellison (@sj_ellison) July 29, 2019

Streli so po poročanju BBC odjeknili na zadnji večer kulinaričnega festivala. Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki ljudi, ki bežijo s prizorišča festivala. "Kaj se dogaja? Kdo bi streljal na festivalu česna?" se je spraševala ena od žensk na posnetku. Policisti so strelca kmalu potem, ko je začel streljati, ubili. Kriminalisti zdaj preiskujejo, ali bi mu lahko pri napadu pomagal še kakšen človek.

At least one person was killed and multiple people were injured in a shooting at a garlic festival in Gilroy, California, police say https://t.co/51A8kiEAYJ pic.twitter.com/ZCHj7UlWSO — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 29, 2019

"Prišel je pripravljen, da strelja, ker je nosil zaščitni jopič"

Eden od prodajalcev na festivalu, 72-letni Michael Paz, je novinarjem povedal, da je videl strelca, ki je bil oborožen z avtomatsko puško. "Prišel je pripravljen, da strelja, ker je nosil zaščitni jopič. Streljal je na levo, streljal je na desno, brez natančno določenega cilja," je dejal očividec.

Po poročanju BBC je strelec na festival vdrl tako, da je v ograji naredil luknjo in se skoznjo prebil na prizorišče dogodka. Po približno minuti streljanja so napadalca obdali policisti, ki so ga kasneje ustrelili.

JUST IN: Law enforcement sources say a 3-year-old boy was among those killed at the Garlic Festival in Gilroy https://t.co/MXM05WLXd8 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) July 29, 2019

Po zadnjih informacijah so v streljanju umrli najmanj trije ljudje, ranjenih pa je najmanj 15. Nekateri od poškodovanih so v kritičnem stanju. Incident so že obsodili predstavniki lokalnih oblasti, ljudi pa je k previdnosti pozval tudi ameriški predsednik Donald Trump.