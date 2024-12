V nevihtah v Grčiji umrli dve osebi

Na otoku Rodos v Grčiji so zaradi obilnih neviht in poplav razglasili izredne razmere. Dva moška sta umrla, škoda je nastala po vsej Grčiji, piše BBC.

Na otoku Rodos je od sobote padlo več kot trideset centimetrov dežja, poplave so poškodovale ceste in zgradbe, prebivalce pa so pozvali k evakuaciji. Razmere na Rodosu so prebivalci opisali kot "dramatične". Na otoku je uvedena 24-urna prepoved vožnje po cestnem omrežju.

Regionalni guverner južnega Egeja Giorgos Hatzimarkos je dejal, da je Rodos utrpel "ogromno škodo". Številne ceste na otoku so neprevozne, na območju Kallithea-Faliraki pa so se porušili mostovi.

Župan Rodosa Alexandros Koliadis je vložil zahtevo, da na otoku razglasijo izredne razmere.

Umrla dva moška

Na otoku Lemnos sta v poplavah umrla dva moška. 70-letnik v Kontiasu je umrl, ko se je skušal umakniti iz svoje hiše, 57-letnega kmeta so gasilci našli mrtvega, potem ko ga je njegova družina prijavila kot pogrešanega. Po navedbah policijskih virov se je utopil, medtem ko je poskušal rešiti svoj avto, ki je obtičal v blatu v potoku.

Prebivalce v Kontiasu so pozvali k evakuaciji, saj obstaja bojazen, da se bo jez prelil.

O škodi poročajo tudi iz mesta Solun, kjer se bodo nevihte v prihodnjih urah še stopnjevale. Sunki vetra so dosegli več kot 80 kilometrov na uro. Na območju je prišlo do izpadov električne energije, potem ko so močni vetrovi in ​​padajoča drevesa poškodovali električno omrežje. Izpadi elektrike so povzročili tudi zamude na železniški progi Solun–Atene.

V solunskem pristanišču je močan veter odnesel ladjo, kar je povzročilo trčenje z drugo tovorno ladjo.

Vremenoslovci napovedujejo, da se bo nevihtno dogajanje nadaljevalo do torka zjutraj.

V prihodnjih urah naj bi nevihte zajele severno egejsko regijo, osrednjo Makedonijo, dele Halkidikija, prefekturo Solun, Imatijo, Pierijo, Tesalijo in Lariso.