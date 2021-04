V Nemčiji s prvim odmerkom cepili več kot deset milijonov ljudi

V Nemčiji so s prvim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu cepili več kot deset milijonov ljudi, kar je več kot 12 odstotkov prebivalcev, je v soboto sporočil nemški minister za zdravje. Z dvema odmerkoma je bilo v Nemčiji do zdaj cepljenih 4,3 milijona ljudi.

Nemški minister za zdravje Jens Spahn je sporočil, da so do zdaj v Nemčiji porabili skoraj 10,7 milijona odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha, 700 tisoč odmerkov cepiva Moderne in 2,9 milijona odmerkov cepiva AstraZenece, poroča STA. Po podatkih Inštituta Roberta Kocha (RKI) so samo v petek v Nemčiji cepili 217 tisoč ljudi.

Sedemdnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev v Nemčiji je bila v soboto 131,4. V zadnjem dnevu se je z novim koronavirusom v Nemčiji po poročanju tujih tiskovnih agencij okužilo 12.196 ljudi, skupaj do zdaj 2,8 milijona ljudi. Umrlo je še 68 covidnih bolnikov, skupaj do zdaj 76.963.