V Nemčiji obeležujejo obletnico osvoboditve nacističnih taborišč

V Nemčiji danes obeležujejo 75. obletnico osvoboditve treh nacističnih koncentracijskih taborišč. Zaradi izbruha koronavirusa so morali večje dogodke sicer odpovedati, obeleževanje obletnice pa so preselili na splet. Nemški zunanji minister Heiko Maas je danes obljubil odločen boj proti tistim, ki zanikajo holokavst.

Pred 75 leti so zavezniški vojaki v Nemčiji med drugim osvobodili taborišča Sachsenhausen, Ravensbrück in Bergen-Belsen. "Več kot 20 tisoč ljudi je izgubilo življenje v koncentracijskem taborišču Sachsenhausen. Če bi imeli minuto molka za vsakega od njih, bi bili tiho dva tedna. Ampak boj proti pozabljenju ne sme biti tih," je v videoizjavi poudaril nemški zunanji minister Heiko Maas.

Nemčija je prejšnji mesec, po poročanju STA, prevzela vodenje Mednarodne zveze za spomin na holokavst. Maas je napovedal, da se bodo letos osredotočili na boj proti tistim, ki zanikajo obstoj holokavsta oziroma želijo spremeniti zgodovino. Sachsenhausen, ki leži severno od Berlina, je eno od številnih taborišč, ki so jih osvobodile zavezniške sile pred 75 leti.

Obletnico obeležili prek spleta, minuta molka za žrtve že v sredo

V spominskem centru Sachsenhausen so sprva načrtoval številne dogodke od petka do torka, a so muzej skupaj z drugimi, zaradi epidemije novega koronavirusa, zaprli, slovesnosti pa premaknili na splet. Manjše slovesnosti so sicer vseeno potekale v četrtek v Sachsenhausnu in Ravensbrücku.

V nacističnem koncentracijskem taborišču Sachsenhausen so nacisti med drugo svetovno vojno ubili več kot 20 tisoč ljudi. Foto: Reuters

V taborišču Bergen-Belsen je eden od zaposlenih pri spominskem centru položil rože v spomin na žrtve. V sredo pa so se številni Nemci po vsej državi poklonili žrtvam z minuto molka. Dogodki so se sicer začeli vrstiti že prejšnji teden ob 75. obletnici osvoboditve Buchenwalda.