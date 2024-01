V Nemčiji načrtujejo plačilno kartico za begunce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji nameravajo del državne pomoči, ki jo prejmejo prosilci za azil, v prihodnje dati na voljo v obliki dobropisa na plačilni kartici. S tem nameravajo razbremeniti lokalne uprave in onemogočiti pošiljanje sredstev iz nemške državne blagajne v tujino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Večina zveznih dežel se je uskladila glede skupnih standardov za vzpostavitev sistema, ki naj bi predvidoma začel delovati poleti. Kot je danes pojasnil ministrski predsednik Hessna in predsedujoči konferenci ministrskih predsednikov Boris Rhein, bosta svoj sistem uvedli le Bavarska in Mecklenburg-Predpomerjansko, ki pa se tudi pridružujeta pobudi uvedbe plačilne kartice.

"Vsaka zvezna država pa se bo sama odločila o višini sredstev in drugih dodatnih funkcijah," je dodal Rhein.

Denar bi ostal "doma"

Z uvedbo plačilnih kartic želijo med drugim preprečiti, da bi prosilci za azil pošiljali državno podporo sorodnikom in prijateljem v svojih izvornih državah. Plačilno kartico, ki ne bo povezana s transakcijskim računom, bo mogoče uporabljati povsod po Nemčiji, ne pa v tujini. Prav tako ne predvidevajo možnosti prenosov s kartice na kartico ali drugih prenosov v Nemčiji in tujini. Bodo pa imeli upravičenci možnost vpogleda v stanje dobroimetja.

Ministrski predsedniki in kancler Olaf Scholz so se že novembra strinjali, da bi prosilci za azil v Nemčiji vsaj del sredstev prejeli v obliki dobropisa na kartico. Zdaj pa iščejo izvajalca, ki bo vzpostavil sistem in nudil tehnično infrastrukturo. Vlada pa se je zavezala, da bo čim prej uredila potrebne zakonodajne spremembe.