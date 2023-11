Chris iz Burundija si je v Sloveniji ustvaril kariero

Chris je v Slovenijo prišel pred letom in zaprosil za mednarodno zaščito, saj je bil v svoji državi preganjan.

Na Hrvaškem so nas tepli in na nas spuščali pse

Kmalu je izvedel, da se mora vrniti na Hrvaško. "S tem se je začelo še eno res težko obdobje v mojem življenju. Močno smo se borili proti temu, da bi nas vrnili tja, kjer so nas policisti tepli in na nas spuščali pse," je povedal.

Kljub strahu pred deportacijo se je začel učiti jezika in se zaposlil v Ljubljanskih mlekarnah. "Šele proti koncu poletja me je sodišče obvestilo, da me ne bodo deportirali in da lahko ostanem tukaj. Čez kakšen mesec sem prejel tudi odločitev, da so mi podelili status begunca, s čimer sem dobil stalno dovoljenje za bivanje v Sloveniji," nadaljuje Chris in doda: "Bil sem zelo vesel, saj sem končno lahko obrnil nov list v svojem življenju. Za sabo sem pustil slabe spomine na težave doma, prav tako sem lahko pozabil na tesnobo ob misli na Hrvaško. "

V Sloveniji je kmalu opravil izpit za viličarja in zamenjal službo. Zaposlil se je v tovarni gum Goodyear. Njegove sanje so, kot je dejal, da nekoč odpre svoje podjetje ali pa da dela v managementu. "Lahko bi bil tudi prevajalec, saj tekoče govorim angleško, francosko in kirundi, tudi slovenščina mi gre čedalje bolje od rok. Na splošno imam veliko izkušenj, tudi doma sem opravljal različna dela – najprej sem delal kot voznik, nato pa sem prodajal avtomobile za neko večje podjetje," je 22-letnik sklenil svojo zgodbo in strnil želje za prihodnost.

Slovenija istočasno išče delavce v drugih državah in nas vrača na Hrvaško

Izpostavil je tudi nerazumevanje Slovenije pri sprejemanju beguncev. "Ne razumem, zakaj Slovenija ves čas govori o teh deportacijah in zakaj hočejo prav vse ljudi vrniti na Hrvaško. Istočasno iščejo delavce po drugih državah. Mi smo tisti, ki smo že tukaj. Mi smo tisti, ki želimo ostati in se vključiti. Med nami je mnogo sposobnih, nadarjenih, izobraženih in spretnih ljudi, ki znamo delati. Mislim, da Slovenija s tem, ko mi je omogočila ostati tu, ni ničesar izgubila, ampak je pridobila. Zato pozivam pristojne, da to omogočijo tudi drugim. Zagotavljam, da bomo družbo obogatili in ji prinesli veliko dobrega," je še povedal 22-letnik iz Burundija.