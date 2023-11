Šved bežal pred policisti in se zaletel. Iz avta izstopilo deset tujcev.

Novogoriški policisti so preteklo nedeljo prijeli švedskega državljana, ki je v osebnem avtomobilu prevažal deset državljanov Turčije, med njimi dva otroka, ki so nezakonito prestopili mejo. Preden so ga ustavili, je bežal pred policisti in se zaletel v betonski zid pred stanovanjsko hišo.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so preteklo nedeljo popoldne med izvajanjem rednih policijskih nalog na območju Ajševice blizu meje z Italijo opazili osebno vozilo znamke audi A6 švedskih registrskih številk, ki je vozilo sorazmerno počasi in je bilo videti močno obteženo.

Bežal je pred policisti in čelno trčil v betonski zid, nato je stekel iz vozila

Policisti omenjene policijske enote so zatem zapeljali za omenjenim vozilom po Vipavski cesti zaradi suma, da gre za nezakonite migracije oziroma da se v vozilu prevažajo nezakoniti migranti. Voznik tujega vozila je v Rožni Dolini zavil na parkirišče in se zaustavil. Ko so do njega prišli policisti z namenom, da bi preverili vozilo in voznika, je voznik tujega vozila odpeljal z omenjenega parkirišča z veliko hitrostjo v smeri bivšega mejnega prehoda v Rožni Dolini.

Za pobeglim vozilom so nemudoma zapeljali tudi policisti PPIU Nova Gorica in ga med vožnjo ustavljali z modro lučjo in zvočnim signalom. Že po približno dvesto metrih vožnje je voznik tujega vozila zavil levo v stransko ulico in zaradi prevelike hitrosti čelno trčil v betonski zid pred stanovanjsko hišo. Pobegli voznik je po prometni nesreči stekel iz vozila v smeri potoka Vrtojbica, vendar so ga že po nekaj minutah izsledili in prijeli v bližini glavnega krožnega križišča v Rožni Dolini.

Prevažal je deset tujcev, med njimi dva otroka

V tem času je iz karamboliranega avtomobila izstopilo deset tujcev, med njima dva otroka, ki so bili potniki v omenjenem vozilu. V nadaljevanju postopka so ugotovili, da so vsi državljani Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop, tranzit ali zadrževanje na območju Slovenije.

Voznik nima vozniškega dovoljenja

Vsi tujci so v nadaljnjem postopku zaprosili za mednarodno zaščito. V nadaljevanju postopka so ugotovili, da je 25-letni voznik, državljan Švedske, nezakonite migrante nameraval prepeljati v Italijo. Prav tako so ugotovili, da omenjeni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Novogoriški kriminalisti so 25-letnemu švedskemu državljanu skladno z določili zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so voznika naslednjega dne privedli in izročili v nadaljnji postopek k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper 25-letnega osumljenca odredil pripor.