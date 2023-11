Po mesecu dni prijeli pobeglega zapornika z vzdevkom Satan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški policisti so po poročanju N1 po dobrem mesecu dni v Berlinu prijeli zapornika Tomaža Simoniča, znanega pod vzdevkom Satan. Ta je 5. oktobra pobegnil izpred UKC Ljubljana, v katerem je imel predviden zdravniški pregled.

Za Simoničem je bila po pobegu izdana tiralica. "Oseba je po naših podatkih, glede na to, da prestaja zaporno kazen, potencialno nevarna," je takrat na novinarski konferenci pojasnil Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana. Simonič naj bi bil po poročanju N1 že na poti v Slovenijo.

Simoniča, sicer nekdanjega borca MMA, so 5. oktobra dopoldne s policijskim vozilom in v spremstvu pravosodnega policista pripeljali v UKC Ljubljana, kjer je imel pregled. Kot so pojasnili na upravi za izvajanje kazenskih sankcij, je obsojenec pobegnil ob prihodu v zdravstveno ustanovo, ko se je med zapuščanjem vozila pognal v beg.

Ko je bil obsojenec med vožnjo na motorju, ga je pravosodnemu policistu uspelo zaustaviti, a je nato pobeg nadaljeval peš. Z uprave so takrat odločno zanikali namigovanja, da bi bil pravosodni policist kakorkoli vpleten v pobeg in bi opustil dolžno ravnanje ali da bi bil pobeg povezan s težavo pomanjkanja pravosodnih policistov.

Simonič prestaja enotno desetletno zaporno kazen zaradi različnih kaznivih dejanj in je prestal že 80 odstotkov kazni. V preteklosti je kazen že prestajal v svobodnejšem režimu in izkoriščal zunajzavodske ugodnosti, med epidemijo bolezni covid-19 je bil tudi na prekinitvi prestajanja zaporne kazni.

Leta 2015 je bil zaradi poskusa uboja obsojen na deset let zapora, leto prej pa se je še dvobojeval. Spodaj si lahko ogledate posnetek, ki je nastal pred njegovim nastopom.