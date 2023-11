Odbor DZ za notranjo politiko je zavrnil predlog priporočil vladi na temo nezakonitih migracij. V nasprotju s poslanci SDS, ki so prepričani, da Slovenija zaradi migracij ni več varna država, v koaliciji menijo, da je stanje obvladljivo, vlada in policija pa se z izzivi dobro soočata. SDS očitajo podpihovanje nestrpnosti in sovraštva.

Poslanska skupina SDS je namreč ponovno vložila zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali predlog priporočila vladi za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja ter krepitev varnosti državljanov in njihovega premoženja.

V SDS bi s predlogi priporočil vlado pozvali k okrepitvi policijske prisotnosti na meji s Hrvaško, v nadzor meje pa naj vlada vključi tudi pripadnike Slovenske vojske. SDS predlaga tudi sestanek več držav članic EU, ki so prizadete zaradi povečanega števila nezakonitih migracij na balkanski poti, ter sprejem dodatnih ukrepov za učinkovitejše varovanje državljanov in njihovega premoženja.

Grims: Dogaja se masovna izraba azilnega prava

"Slovenija ni več varna država," je prepričan poslanec SDS Branko Grims. Spomnil je na povečanje števila nezakonitih prehodov meje v letošnjem letu, po njegovem mnenju se s strani migrantov dogaja tudi "masovna zloraba azilnega prava". Po njegovih besedah je s povečanim prihodom migrantov nesorazmerno povečan tudi porast kriminala, kar naj bi priznala tudi policija.

Ta po njegovem mnenju ne zmore več poskrbeti za varnost državljanov, ki naj se ne bi več počutili varne. Predlogi priporočil, ki so jih vložili v SDS, pa so po njegovih besedah "minimum, da Slovenija znova postane varna država".

"Brez skrbi, policija opravlja svoje delo zelo dobro," pa je na očitke odvrnil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. V letošnjem letu se je res povečalo število nezakonitih prehodov meje, je dejal Poklukar, a ob tem spomnil, da se je po vstopu Hrvaške v schengensko območje spremenil režim varovanja meje.

Minister priznava, da migracije prinašajo varnostne izzive, a jih ustrezno obvladujejo. Navedel je uvedbo začasnega nadzora ne meji s Hrvaško, razglasitev srednje stopnje teroristične ogroženosti ter povečano ukrepanje policije na nekaterih območjih. Kot ključno pa je izpostavil sodelovanje z drugimi državami EU ter državami na zahodnobalkanski poti, ki intenzivno poteka.

Policija: Statistika ne laže

Da je stanje na tem področju obvladljivo, je izpostavil tudi namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle. Kot pravi, ne bežijo od dejstva, da migracije lahko vplivajo tudi na varnostno tveganje, a naloga policije je, da kazniva dejanja preprečuje in odkriva. Pri tem je policija zelo uspešna, kar po njegovih besedah kaže tudi statistika.

Glede varnostne situacije v prestolnici so ugotovili, da se je zmanjšal subjektivni občutek varnosti občanov, zato so na nekaterih območjih povečali prisotnost. Ob tem je Ciperle tudi spomnil, da je bilo v nekaterih medijih mogoče zaslediti "zlonamerne navedbe" glede posilstev v Ljubljani.

Na to so v razpravi opozarjali tudi koalicijski poslanci, ki so predlagateljem seje očitali podpihovanje nestrpnosti, sovraštva in ksenofobije ter zavajanje pri navajanju statističnih podatkov. Po besedah poslanke Svobode Janje Sluga je to zavržno početje, zato je največjo poslansko skupino pozvala, naj preneha z retoriko "laži in podpihovanja". Opomnila je, da je Slovenija na lestvici najvarnejših držav na svetu na osmem mestu.

"Slovenija je varna država, nevarno je to, kar se greste vi," pa je predlagateljem očitala predsednica odbora, poslanka Svobode Tereza Novak. Migracije sicer so izziv, a niso največji varnostni problem v Sloveniji, kot poskušajo prikazati v SDS, je poudarila in dodala, da vlada in policija z njimi dobro upravljata. Tudi njena poslanska kolegica Tamara Kozlovič je takšnega mnenja, dodala je še, da vlada in policija izvajata že večino ukrepov iz predloga priporočil SDS.

Da policija dela dobro, je ocenila tudi poslanka Levice Nataša Sukič, ki dejala, da je sedanja vlada prva, ki se je sploh resno lotila integracijske strategije. Tudi ona je SDS očitala, da spodbuja ksenofobijo, sovraštvo do tujcev in islamofobijo, kar je kaznivo dejanje.

Predloge priporočil je tako večina članov odbora zavrnila, kar pomeni, da poslanci na izredni seji v četrtek o njih ne bodo glasovali, pač pa bodo opravili le razpravo.