Naši policisti ujeli tihotapce pri prevozu migrantov

Policisti so v torek prijeli tri organizatorje nezakonitih prehodov meje, ki so vsak v svojem osebnem vozilu prevažali migrante. Skupno so prevažali sedem Turkov in osem Kitajcev. Vsem trem voznikom so odvzeli prostost in jim zasegli vozila. Zaradi kaznivih dejanj jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s policije.