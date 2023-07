Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

63-letni Manfred Genditzki je bil zaradi umora obsojen na dosmrtni zapor. V njem je preživel 4914 dni, predčasno pa so ga v luči vse več dvomov v njegovo krivdo na prostost izpustili avgusta lani. Foto: Reuters

Nemško sodišče je danes 63-letnika na ponovnem sojenju opralo krivde za t. i. umor v kadi, zaradi katerega je v zaporu preživel več kot 13 let. Obtožen je bil, da je v stanovanjski hiši, v kateri je bil oskrbnik, utopil starejšo žensko. Vendar pa so kasneje ugotovili, da je bila smrt ženske najverjetneje nesreča.

"Zdaj je napočil čas. Slišali ste sodbo, ki ste jo čakali skoraj 14 let," je ob današnji razglasitvi dejala predsedujoča sodnica Elisabeth Ehrl in pojasnila, da mora vlada po krivem obsojenemu Manfredu Genditzkemu izplačati 369 tisoč evrov odškodnine oziroma 75 evrov za vsak dan, ki ga je preživel v zaporu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Njegova odvetnica Regina Rick je na ponovnem sojenju predložila nov dokaz. Temperatura vode v kadi, v kateri so leta 2008 našli 87-letno žensko, naj bi kazala na precej drugačen čas smrti, kot so sprva domnevali. Po mnenju izvedencev je bil umor sicer teoretično mogoč, vendar dejanskih dokazov za to ni bilo.

Zaradi umora obsojen na dosmrtni zapor

63-letni Genditzki je bil zaradi umora obsojen na dosmrtni zapor. V njem je preživel 4914 dni, predčasno pa so ga v luči vse več dvomov v njegovo krivdo na prostost izpustili avgusta lani. Sam je sicer vseskozi trdil, da je nedolžen. Svojo obsodbo je pred tem enkrat tudi uspešno izpodbil na sodišču, vendar je bil nato leta 2012 ponovno spoznan za krivega.