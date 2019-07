V napadu na hotel v Somaliji najmanj 26 mrtvih

Po navedbah oblasti so bili vsi štirje napadalci ubiti, operacija varnostnih sil pa se je končala ob 7. uri po lokalnem oziroma ob 6. uri po srednjeevropskem času. Med ubitimi sta tudi novinarja Mohamed Sahal in Hodan Nalejeh.

BREAKING:Somalia security forces end up overnight Al Shabaab attack on a hotel in Somalia's port city Kismayo after all attackers have been eliminated. Initial reports say that at least 15 people killed, dozens wounded ,adding that death toll could increase. #Somalia pic.twitter.com/Rl5dk1hihC