V napadu na vojaško bazo v Somaliji 19 mrtvih

Pred vhodom v vojaško bazo Bar Sanguni je najprej eksplodiral avtomobil bomba, nato pa se je razvnel srdit strelski obračun med skrajneži in vojsko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med mrtvimi je sedem somalijskih vojakov ter 12 pripadnikov Al Šababa, je povedal poveljnik somalijske vojske Ali Mohamed Mohamud.

Skrajneži, ki so sicer znani po pretiravanju pri navedbah števila svojih žrtev, so prek radia sporočili, da so v napadu ubili 15 vojakov in ukradli več kosov vojaške opreme, še poroča dpa.

Al Šabab je teroristična skupina, povezana s teroristično mrežo Al Kaida. Kljub temu da je skupina izgubila ozemlje v Somaliji, v tej državi še vedno izvaja napade na predstavnike oblasti, varnostne sile in civiliste.

Skupina je aktivna tudi v sosednji Keniji, kjer je nazadnje v torek napadla prestižni hotelski kompleks v prestolnici Nairobi. Ubitih je bilo 21 ljudi.