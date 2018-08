V napadih IS v Čečeniji ranjenih več policistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oboroženi moški so danes v različnih predelih Čečenije napadli policiste, od katerih jih je več utrpelo poškodbe, nobeden pa ni bil ubit, so sporočile čečenske oblasti. Odgovornost je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Dva napadalca, oborožena z noži, sta vdrla v policijsko postajo v mestu Šali, pri čemer sta ranila dva policista. Nato so napadalca ubili, je po poročanju tujih medijev sporočil čečenski voditelj Ramzan Kadirov.

Podrobnosti o napadu v mestu Grozni medtem niso pojasnili, so pa mediji poročali, da je napadalec z avtomobilom zapeljal v tri prometne policiste, ki so bili pri tem ranjeni.

Kadirov je na svojem profilu na družbenem omrežju Telegram zapisal, da so napadalce "nevtralizirali" ter da so razmere v Groznem in Čečeniji "povsem mirne".

Čečenski voditelj, ki se danes mudi na obisku v Savdski Arabiji, je dejal, da je za napade kriva ekstremistična propaganda, ki "zmeša mlade moške". Odgovornost za napade je prek svoje tiskovne agencije Amak prevzela skrajna skupina Islamska država.