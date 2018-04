V Bosni in Hercegovini aretirali domnevna islamska skrajneža

Policisti BiH so danes aretirali dva moška, ki ju sumijo članstva v skrajnem islamskem gibanju, pri čemer so zasegli orožje in predmete skrajne skupine Islamska država (IS), so sporočili z državnega tožilstva BiH. Ob tem niso razkrili starosti in identitete osumljencev.

"Našli smo znatno količino strelnega orožja, vključno z granatami, strelivom, noži, bojnimi jopiči in zastavami, ki so podobne zastavi IS," so še sporočili z državnega tožilstva, a niso navedli, ali sta osumljenca nameravala izvesti teroristični napad.

Decembra lani so v Sarajevu aretirali 25-letnega državljana BiH, ta je prav tako posedoval veliko količino orožja. Med drugim so policisti v prtljažniku njegovega vozila našli raketomet, dve avtomatski puški, strelivo, protipehotne mine, granate in bojna jopiča.

Več kot tisoč ljudi z območja Balkana se je pridružilo IS

Policisti so moškega prvič aretirali leta 2016 in ga obsodili na leto zaporne kazni, ker se je tri leta prej pridružil borcem IS.

Od leta 2012 se je več kot tisoč ljudi z območja Balkana pridružilo IS v Iraku in Siriji. Več kot 200 jih je bilo v bojih ubitih, približno 300 pa se jih je vrnilo domov. Trenutno Interpol išče 20 državljanov BiH, ki so osumljeni terorizma.