V največjem begunskem taborišču na svetu odkrili koronavirus. Se obeta katastrofa?

Prizori iz begunskega taborišča Cox's Bazar.

Dva pripadnika skupnosti Rohinga sta bila pozitivna na testiranju za koronavirus, poroča BBC, medtem ko je agencija AP zapisala, da je eden od okuženih begunec, drugi pa lokalni prebivalec, ki živi na območju Cox's Bazar, na katerem je taborišče.

Obe okuženi osebi so izolirali, še okoli 1.900 posameznikov pa so izolirali, dokler jih ne bodo testirali na virus.

Strokovnjaki se bojijo, da bi se virus lahko bliskovito razširil in povzročil tisoče mrtvih. Ocenjujejo, da v taborišču na enem kvadratnem kilometru v izredno slabih razmerah živi 40 do 70 tisoč ljudi, kar je 1,6-krat več, kot je bila gostota ljudi na križarki Diamond Princess, na kateri se je na vrhuncu epidemije virus širil štirikrat hitreje kot v kitajskem Wuhanu.

V boju proti koronavirusu so bangladeške oblasti nedavno zaprle območje okoli begunskega taborišča Cox's Bazar. Foto: Reuters

Bangladeške oblasti zaprle celotno območje

V boju proti koronavirusu so bangladeške oblasti nedavno zaprle območje okoli Cox's Bazarja. Od takrat je prepovedan vstop ali izhod. Številni begunci pa poskušajo ob pomoči tihotapcev najti pot čez morje do Malezije in drugih držav. Smrtne nesreče na morju so pogoste.

Pripadniki islamske manjšine Rohinga so pred pregonom zbežali iz sosednjega Mjanmara, kjer je večina prebivalcev budistične veroizpovedi. Najbolj množičen eksodus se je zgodil leta 2017, ko je po napadu rohingskih uporniških skupin na policijske postaje vojska skupaj z budističnimi tolpami začela pregon celotne manjšine. Mednarodna skupnost je dogajanje označila za sistematično etnično čiščenje.

160-milijonski Bangladeš ima sicer 18.863 potrjenih primerov koronavirusa in 283 mrtvih zaradi okužbe, a so resnične številke zaradi pomanjkljivih testiranj verjetno še višje.